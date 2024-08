Zmiana rozkładu jazdy będzie obowiązywać od 1 września do 9 listopada bieżącego roku. Nowe połączenia opracowały PKP Polskie Linie Kolejowe SA wraz z przewoźnikami.

Krótsze podróże

Z Poznania do Warszawy podróż potrwa 2 godziny i 18 minut. Ze stolicydoSzczecina podróż zajmie 4 godziny i 32 minuty. Podobny czas przejazdu będzie miał pociąg na trasie Warszawa – Poznań – Szczecin. Z Warszawy do Białegostoku podróż potrwa rekordowe 1 godzinę i 38 minut.

Mieszkańcy województwa łódzkiego również zyskają szybkie połączenia do Warszawy. Pociąg PKP Intercity relacji Łódź – Białystok – Łódź zatrzyma się tylko w stolicy, co skróci czas podróży ze stacji Łódź Widzew do Warszawy Zachodniej do 58 minut, a z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej do 1 godziny i 12 minut.

Dodatkowo, przejazd na trasie Kraków – Bochnia będzie krótszy o kilka minut, a większość pociągów pokona tę trasę w około 22 minuty.

Gdzie pojawią się nowe przystanki?

Od 1 września pojawią się nowe przystanki: Koszalin Politechnika i Koszalin Wschodni, Grudziądz Rządz, Łódź Zarzew oraz Głowno Północne. Na Podkarpaciu zostanie otwarty nowy przystanek w Lutoryżu na linii Rzeszów – Jasło. Na Dolnym Śląsku pociągi będą zatrzymywać się na przystanku Strzelce Świdnickie na linii Wrocław – Świdnica, który będzie obsługiwany na żądanie.