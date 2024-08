Jak podaje resort na koniec lipca 2024 r. zgłoszono online ponad 3,5 tys. przypadków utraty dowodu osobistego.

Utrata dowodu osobistego – co zrobić?

Najszybszym sposobem zgłoszenie utraty dowodu osobistego jest internet. Aby to zrobić, potrzebny jest Profil Zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. W przypadku zgłoszenia przez internet, dowód zostaje automatycznie unieważniony, a potwierdzenie oraz zaświadczenie przesyłane są na adres e-mail oraz do skrzynki ePUAP.

Zgubę można także zgłosić w urzędzie gminy, gdzie urzędnik unieważni dowód osobisty od razu po otrzymaniu zgłoszenia.

Zgłoszenie w przypadku kradzieży

Jeśli dowód został skradziony, należy przede wszystkim powiadomić policję. Nie ma potrzeby informowania urzędów gminy o kradzieży, ponieważ policja zajmie się dalszymi krokami. Warto jednak skontaktować się z bankiem, aby zabezpieczyć swoje konto - jak informuje ministerstwo. W przypadku uszkodzenia dowodu, również można zgłosić to online lub w urzędzie. Należy pamiętać, że uszkodzony dowód trzeba dostarczyć do urzędów.

Jak zgłosić utratę dowodu przez internet?

Ministerstwo Cyfryzacji zamieściło instrukcję zgłaszania utraty dowodu osobistego.

Aby zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego online należy zalogować się na Profil Zaufany.Możesz również użyć e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego. Trzeba wybrać typ zgłoszenia i następnie zdecydować, czy zgłaszasz utratę, czy uszkodzenie dowodu osobistego. Potem trzeba wskazać urząd, który wydał dowód. W przypadku uszkodzenia dowodu, jeśli jeszcze nie został on dostarczony do urzędów, trzeba to zrobić osobiście lub pocztą. Następnie klikamy "Unieważnij dowód" i potwierdzamy operację kodem SMS przesłanym na numer telefonu przypisany do profilu.

Jak sprawdzić status dowodu?

Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu, jego status zostanie zaktualizowany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Potwierdzenie zgłoszenia oraz zaświadczenie można znaleźć w skrzynce ePUAP lub otrzymać na adres e-mail.

Resort przypomina, ze w przypadku utraty dowodu osobistego, ważne jest również zgłoszenie tego faktu w banku. Umożliwi to zabezpieczenie konta i zapobiegnie potencjalnym oszustwom.