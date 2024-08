Najtrudniejszy etap rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna

Autorzy raportu przekazali, że spośród czterech głównych emocji odczuwanych w procesie rekrutacyjnym dwie są negatywne: stres i niepewność, a dwie pozytywne: ciekawość oraz nadzieja. Około 1/4 osób odczuwa również optymizm oraz przypływ adrenaliny.

Najczęściej wskazywaną przez respondentów emocją jest stres związany z procesem rekrutacyjnym w potencjalnej nowej pracy - odczuwa go 49 proc. badanych. Również najczęściej stres (56 proc.) oraz bezradność (13 proc.) odczuwają osoby aktualnie bez pracy. W tej grupie rzadziej w porównaniu do osób pracujących odczuwana jest ciekawość (29 proc.) i przypływ adrenaliny (13 proc.), entuzjazm (8 proc.) oraz irytacja (3 proc.).

Jako najtrudniejszy etap rekrutacji respondenci wskazali rozmowę o pracę - uważa tak 61 proc. respondentów, a 1/3 badanych wskazało ją jako "zdecydowanie najtrudniejszy" etap.

Oczekiwanie na odpowiedź: Największe wyzwanie dla kandydatów

Następnie według badanych największym wyzwaniem jest oczekiwanie na informację zwrotną od pracodawcy po wysłaniu CV - wskazało tak 38 proc. respondentów. Również 38 proc. wskazało, że trudnym momentem jest dla nich oczekiwanie na decyzję o ewentualnym zatrudnieniu (z mniejszą liczbą osób określającą ten element jako najtrudniejszy ze wszystkich).

Natomiast nieco ponad 1/4 badanych wskazuje przeglądanie ofert jako zdecydowanie najłatwiejszy ze wszystkich wyszczególnionych etapów procesu rekrutacyjnego.

Jednak w przypadku aplikowania na wybraną ofertę również pojawiają się pewne trudności - m.in fakt, że ciężko jest wybrać konkretne ogłoszenie, a także wątpliwości czy praca, do której aplikują respondenci okaże się odpowiednia. Ponadto, jak wskazano, pojawiają kwestie związane ze strachem o zmianę pracy, brakiem wiary we własne umiejętności oraz to, że ofert jest dużo, w części z nich brakuje informacji lub trudno jest wybrać tę, na którą najbardziej chce się aplikować.

Niektórzy badani wskazywali również na to, że proces rekrutacyjny może być fałszywy – czyli taki, w którym z góry nie zakłada się, że się kogoś zatrudni, a proces odbywa się w innym celu.

Kandydaci chcą szybkiej informacji zwrotnej

Jak poinformowano, badani najczęściej odczuwają pozytywne emocje, gdy dostają informację zwrotną na temat tego, co dzieje się aktualnie z ich CV, bez względu na to, jaka jest to decyzja - takiego zdania jest co piąta osoba.

82 proc. respondentów twierdzi, że chce jak najszybciej dowiedzieć się czy mają szansę w danej rekrutacji. 8 na 10 respondentów deklaruje, że preferują dostać informację o odrzuceniu CV, niż zostać bez żadnej informacji zwrotnej. Za to 77 proc. badanych jest zdania, że "informacja o odrzuceniu CV pozwala im ruszyć dalej i aplikować na kolejne oferty".

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2024 roku. Pomiar wykonano metodą CAWI na próbie 1500 Polaków, mężczyzn w wieku 18-62 lata i kobiet w wieku 18-57 lat. Różnica wiekowa wynikała z różnic kobiet i mężczyzn w wieku przechodzenia na emeryturę, a do badania zaproszono osoby, którym do wieku emerytalnego zostało co najmniej 3 lata.