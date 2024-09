Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz ich małżonkom, którzy mają lub mieli pod opieką co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje również dzieciom w wieku do 18 lat, do 25 lat (jeśli uczą się lub studiują) oraz bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny.

Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny

KDR mogą otrzymać osoby zamieszkujące na terenie Polski, zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy z odpowiednimi zezwoleniami na pobyt. Wniosek o wydanie karty można złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania lub elektronicznie poprzez Platformę Informacyjno-Usługową Emp@tia. Karta jest dostępna zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, którą można uzyskać poprzez aplikację mObywatel.

Jakie zniżki oferuje Karta Dużej Rodziny?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z różnorodnych zniżek, m.in.:

37 proc. zniżki na jednorazowe bilety kolejowe i 49 proc. na bilety miesięczne;

na jednorazowe i 49 proc. na bilety miesięczne; 50 proc. ulgi na opłatę za paszport dla rodziców oraz 75 proc. dla dzieci;

ulgi na opłatę za dla rodziców oraz 75 proc. dla dzieci; Bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Niektóre firmy i instytucje oferują dodatkowe zniżki dla osób niepełnosprawnych lub rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Na przykład Koleje Wielkopolskie oferują zniżki na zakup Karty Wielkopolskiej dla posiadaczy KDR.

Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy pokazać swoją Kartę Dużej Rodziny w miejscach oznaczonych symbolem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Czy za Kartę Dużej Rodziny się płaci?

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie, natomiast duplikat kosztuje 15 zł, a domówienie tradycyjnej formy karty to wydatek 10 zł. Karta jest przyznawana rodzicom na całe życie, a dzieciom do osiągnięcia pełnoletności lub zakończenia nauki. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, karta jest ważna przez czas trwania orzeczenia.