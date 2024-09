Wysokie temperatury i wynikający z nich niedobór mleka na światowych rynkach doprowadziły do utrzymywania się rekordowo wysokich cen masła. Niestety, prognozy nie są optymistyczne. Ceny masła na globalnym rynku osiągnęły historycznie wysoki poziom. Eksperci prognozują dalsze wzrosty cen w najbliższej przyszłości.

Jak podaje serwis next.gazeta.pl, wzrost cen masła znajduje odzwierciedlenie na Europejskiej Giełdzie Energii EEX, gdzie ceny osiągnęły już poziom około 8000 euro za tonę, a ostatnio przekroczyły nawet tę barierę, sięgając rekordowych 8075 euro. Eksperci prognozują, że do końca roku ceny masła wzrosną jeszcze wyraźniej.

Obecne ceny masła

Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak długotrwałe upały i susza, znacząco wpłynęły na produkcję mleka, co przełożyło się na wzrost cen produktów mlecznych, w tym masła. Jak podaje serwis next.gazeta.pl, ceny masła osiągnęły w sierpniu rekordowy poziom, oscylując między 5,99 a 8,99 zł za 200-gramową kostkę, co stanowi wzrost o prawie złotówkę w porównaniu z lipcem.

Warto zaznaczyć, że mimo obecnego wzrostu cen masło jest wciąż tańsze niż jesienią 2022 roku. Jak wynika z danych serwisu dlahandlu.pl, w listopadzie ubiegłego roku średnia cena 200-gramowej kostki masła osiągnęła rekordowy poziom 7,91 zł.

Dlaczego ceny masła wzrosły?

Jak podaje serwis agrofakt.pl, ceny masła na giełdzie EEX osiągnęły nowe rekordy. W kontrakcie na wrzesień koszt tony masła sięgnął 7900 euro, natomiast w kontrakcie październikowym przekroczył 8075 euro. Poprzedni rekord, nieco poniżej 7400 euro za tonę, odnotowano w czerwcu 2022 roku.

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen masła jest globalny niedobór mleka. Jak podaje agrofakt.pl, w ostatnich miesiącach odnotowano spadek produkcji mleka w kluczowych krajach produkujących, takich jak Australia, USA i Nowa Zelandia, co przyczyniło się do zmniejszenia podaży na rynku i, w konsekwencji, do wzrostu cen.

Wysokie temperatury powodują stres cieplny u zwierząt, co negatywnie wpływa na produkcję mleka. Dodatkowo susza w Polsce zniszczyła pastwiska, zwiększając koszty produkcji, jak informuje portalspozywczy.pl. Analitycy Credit Agricole, cytowani przez serwis next.gazeta.pl, prognozują dalszy wzrost cen mleka na świecie. Jak wskazują eksperci, silniejsze podwyżki cen nastąpią na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku, co będzie efektem ożywienia popytu, szczególnie w Europie.

Duże zmiany w branży mleczarskiej

Sektor mleczarski odgrywa kluczową rolę w europejskim eksporcie, a w Polsce stanowi istotny filar gospodarki. Krajowa produkcja mleka, przekraczająca 13 milionów ton rocznie, znacznie przewyższa krajowe zapotrzebowanie. Komisja Europejska wprowadziła w ostatnich latach system motywacyjny, przyznający dodatkowe środki finansowe za poprawę warunków życia zwierząt hodowlanych. W 2023 roku z programu tego w Polsce skorzystało 90 tysięcy rolników, a w bieżącym roku liczba ta wzrosła do 113 tysięcy, jak podaje portal money.pl.

Jak podkreśla komisarz UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, kluczem do sukcesu tego programu są jasno określone zasady. Unia Europejska nie narzuca rolnikom zmian, lecz oferuje im konkretne korzyści finansowe. Komisarz zwraca jednak uwagę na konieczność dalszego motywowania młodych rolników, aby zapewnić stabilność produkcji mleka w Polsce w przyszłości.