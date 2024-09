Mężczyzna, którego zwłoki znaleziono w sobotę w mieszkaniu wikariusza na plebanii parafii w Drobinie, to 29-letni mieszkaniec woj. łódzkiego. Zebrane przez policję materiały w tej sprawie przekazano w poniedziałek do prokuratury w Sierpcu wraz z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. To pozostaje jednak wciąż niepewne.

Co z decyzją o śledztwie?

Nieumyślne spowodowanie śmierci?

Zawieszenie księdza Zwłoki mężczyzny na plebanii parafii w Drobinie znaleziono w sobotę wieczorem. Policja zjawiła się tam po wcześniejszym zgłoszeniu o zdarzeniu. W związku ze sprawą nikt nie został zatrzymany. Co z decyzją o śledztwie? Dzisiaj materiały w sprawie zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Sierpcu z wnioskiem o wszczęcie śledztwa - powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska. Jak dodała, mężczyzna, którego zwłoki znaleziono na plebanii w Drobinie, to 29-letni mieszkaniec woj. łódzkiego. Reklama Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prokurator Bartosz Maliszewski przekazał PAP, że decyzję w zakresie wszczęcia śledztwa, po zapoznaniu się z policyjnymi materiałami, podejmowała będzie sierpecka Prokuratura Rejonowa. Sekcja zwłok mężczyzny jest planowana na wtorek - dodał. Nieumyślne spowodowanie śmierci? Reklama Jeszcze w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku informował, że śledztwo dotyczące znalezienia zwłok na plebanii w Drobinie dotyczyło będzie najprawdopodobniej art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest standardową procedurą na wstępnym etapie tego typu postępowań w przypadku nagłych zgonów. Jednocześnie prokurator Maliszewski zastrzegł wówczas, że "na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek przyczynił się do tego zgonu". Na ciele mężczyzny nie znaleziono żadnych zewnętrznych śladów, wskazujących, że mogą one mieć związek ze śmiercią"- podkreślił. Zaznaczył przy tym, że jeszcze w nocy z soboty na niedzielę przeprowadzone zostały szczegółowe oględziny miejsca znalezienia zwłok mężczyzny na terenie plebanii, gdzie zabezpieczono wszelkie ślady. Także w niedzielę asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu informował, że zgon mężczyzny, którego zwłoki znaleziono na plebanii w Drobinie, stwierdził wezwany na miejsce lekarz. Nikt w tej sprawie nie został zatrzymany - dodał. Zawieszenie księdza Rzeczniczka Kurii Diecezjalnej Płockiej dr Elżbieta Grzybowska przekazała w niedzielę, że w związku ze znalezieniem ciała martwego mężczyzny w mieszkaniu wikariusza w parafii Drobin, jeszcze w sobotę, natychmiast po otrzymaniu informacji z parafii, biskup płocki Szymon Stułkowski pojechał na miejsce zdarzenia i "podjął kroki zmierzające do wyjaśnienia tej dramatycznej sytuacji". Nawiązana została współpraca z policją - podkreśliła Grzybowska. Zaznaczyła, że "wikariusz został natychmiast zawieszony w swoich obowiązkach, otrzymał polecenie opuszczenia parafii i zamieszkania poza nią, do czasu wyjaśnienia sprawy". Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. Wyrażamy głębokie ubolewanie i smutek z powodu tej tragedii - dodała w oświadczeniu rzeczniczka Kurii Diecezjalnej Płockiej. Powiązane Tragedia na plebani. W mieszkaniu wikariusza znaleziono zwłoki

