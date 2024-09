Rejestracja będzie prowadzona w formie elektronicznej, a cały proces zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel.

Nowy system identyfikacji zwierząt

KROPiK, będzie gromadzić dane o psach i kotach oraz ich właścicielach. Celem wprowadzenia tego rejestru jest ułatwienie identyfikacji zwierząt i ich opiekunów, co ma poprawić skuteczność działań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. System obejmie nie tylko zwierzęta domowe, ale także te przebywające w schroniskach.

Reklama

Wprowadzenie obowiązkowej rejestracji zwierząt domowych ma wspomóc gminy, które są odpowiedzialne za zapobieganie bezdomności zwierząt i ich wyłapywanie.

Dostęp do danych i integracja z mObywatelem

Rejestr prowadzony będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a dostęp do danych będą miały uprawnione instytucje, takie jak gminy, policja, straż miejska, prokuratura, sądy oraz Inspekcja Weterynaryjna. Zintegrowanie KROPiK z aplikacją mObywatel pozwoli właścicielom zwierząt na szybki i łatwy dostęp do informacji, takich jak daty wizyt u weterynarza czy terminy szczepień, a także umożliwi zgłoszenie zagubienia lub znalezienia zwierzęcia.

Jak będzie wyglądał proces rejestracji?

Zarejestrowanie psa lub kota w KROPiK będzie odbywało się za pośrednictwem lekarza weterynarii, który dokona identyfikacji zwierzęcia poprzez wszczepienie mikroczipu. Właściciel otrzyma specjalne zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie tego procesu, które będzie musiał przechowywać do końca życia zwierzęcia. Obowiązek rejestracji będzie dotyczył wszystkich psów urodzonych po dacie wdrożenia systemu oraz tych, które trafią do schronisk lub zostaną wprowadzone do obrotu. Koty będą musiały zostać zarejestrowane przed ukończeniem 12. miesiąca życia.

Właściciel zwierzęcia będzie mógł samodzielnie aktualizować swoje dane w rejestrze za pomocą aplikacji mObywatel. Będzie to obejmowało zmiany adresu, miejsce zamieszkania, a także wprowadzenie informacji o śmierci zwierzęcia.

Reklama

Kara za brak rejestracji

Przewidziano również sankcje za niewywiązanie się z obowiązku oznakowania i rejestracji zwierząt. Kontrolę w tym zakresie będą mogły przeprowadzać policja, straż miejska oraz Inspekcja Weterynaryjna. W przypadku stwierdzenia uchybień, właścicielowi będzie groziła kara grzywny.