Ostrzeżenie IMGW o ulewnych deszczach

W środę 11 września w Ostrowie Wielkopolski odbyło się posiedzenie Miejskiego Sztabu Kryzysowego w związku z ostrzeżeniem IMGW o ulewnych deszczach.

Obecnie dla Ostrowa Wielkopolskiego obowiązuje drugi stopień zagrożenia w trzystopniowej skali. Władze na bieżąco są w kontakcie ze służbami i miejskimi spółkami, które szukają słabych punktów, które należy zabezpieczyć.

Mieszkańcy zabezpieczają swoje domy

W działania mogą się też włączyć mieszkańcy, którzy już od kilku dni pobierają worki z piaskiem do zabezpieczenia swoich posesji. Do tej pory wydano ich już 5 tysięcy. Do tego celu zużyto ponad 400 ton piasku.

Magazyn mieści się przy ul. Gdańskiej. Mieszkańcy mogą odebrać tam gotowe worki lub samodzielnie nasypać piasek.

- Mieszkańcy najlepiej znają swój teren, wiedzą, gdzie jest zaniżony garaż albo nisko usytuowane okno. I te worki właśnie mają im służyć do zabezpieczania takich miejsc – powiedział TVN24 Piotr Olszak, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Trudna sytuacja występuje też w pobliskim Odolanowie. Tam również lokalne władze obawiają się podtopień, a nawet powodzi. Wszystko przez utrzymujący się wysoki stan wody na Baryczy.