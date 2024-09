Jak poinformował IMGW, w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 l/m2. Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - 3. stopnia – obowiązuje na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

"Przed nami weekend pełen wyzwań"

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas czwartkowej konferencji prasowej podkreślił, że prognozy dla Wrocławia dotyczące opadów są niepokojące. Przed nami weekend pełen wyzwań. Dzisiejsze prognozy są lepsze niż te ze środy. Mówią one o nieco mniejszych opadach, ale to wciąż są duże opady, bo to 150 litrów na metr kwadratowy – to dużo więcej niż sierpniowe ulewy - zauważył.

Od środy we Wrocławiu działa sztab kryzysowy, odwołano też miejskie plenerowy imprezy. W sposób szczególny sprawdzamy stan infrastruktur krytycznej, czyli przede wszystkim zbiorniki rejencyjne i kolektory burzowe – powiedział Sutryk, przypominając że we Wrocławiu przy ul. Długiej za 100 mln zł powstały zbiorniki retencyjne, mogące pomieścić 60 tys. metrów sześciennych wody.

"System ochrony został zmodernizowany"

Sutryk podkreślił też, że monitorowane są wodowskazy na Odrze, Bystrzycy oraz Widawie. Warto przy tym pamiętać, że system ochrony przeciwpowodziowej we Wrocławiu został zmodernizowany -dodał.

Prezydent zapewnił, że w gotowości są służby miejskie oraz policji i straż pożarna. Monitorowane są miejsca, gdzie może zbierać się woda, czyli wiadukty i torowiska. Jesteśmy też przygotowani, jeśli chodzi o piasek i worki, nie ma potrzeby po nie na razie sięgać, ale jest sześć miejsc z piaskiem oraz milion worków – poinformował Sutryk. Po południu zaplanowano również spotkanie w sprawie prognozowanych opadów deszczu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW ostrzegł także przed szybkimi i niebezpiecznymi wzrostami stanów wody. Ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na terenie części woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Obejmuje ono zlewnie: Kwisy górnej, Izery, Bobra, Kaczawy, Odry od ujścia Widawy do Ścinawy oraz od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Strzegomki, Skory (górnej), Bystrzycy, Ślęzy, Oławy, Nysy Szalonej, Nysy Kłodzkiej, Orlicy, Osobłogi, Straduni, Klikawy, Psiny, Opawy i Małej Panwi. Alert obowiązuje od godz. 14 w czwartek, 12 września, do godz. 11, w poniedziałek, 16 września.