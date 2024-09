Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, w rejestrze dłużników znajduje się blisko 2,1 miliona osób, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych. Zaległości te dotyczą między innymi opłat za usługi telekomunikacyjne, alimentów, kosztów postępowań sądowych oraz rat kredytów. Łączna wartość zadłużenia tych osób sięga prawie 47 miliardów złotych.

Wzrost liczby pobrań raportów dotyczący wiarygodności płatniczej

W poprzednim roku odnotowano znaczący wzrost liczby pobrań raportów dotyczących oceny wiarygodności płatniczej konsumentów. W porównaniu do 2023 roku liczba ta zwiększyła się o blisko 4 miliony. Ponadto, w ubiegłym roku weryfikacji poddano o prawie milion osób więcej.

Weryfikacja wiarygodności płatniczej

Weryfikacja wiarygodności płatniczej dotyczyła osób w każdym wieku i obu płci. Obserwowano jednak pewne różnice. Największy wzrost zainteresowania odnotowano wśród osób do 30. roku życia (z 16 proc. do 18 proc.), natomiast nieco mniejsze zainteresowanie wykazywano osobami powyżej 70. roku życia (spadek z 7,4 proc. do 6,8 proc.). Warto podkreślić, że blisko połowa wszystkich weryfikacji dotyczyła osób w wieku od 31 do 50 lat.

Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, w minionym roku blisko 1,8 miliona osób, co stanowi 22 proc. wszystkich sprawdzanych, okazało się niesolidnymi płatnikami. Taki stan rzeczy oznacza, że co piąta osoba starająca się o nowe zobowiązanie miała już problemy z uregulowaniem poprzednich. Prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak, podkreśla, że ta informacja jest niezwykle istotna dla firm, gdyż pozwala im ograniczyć ryzyko strat. Jednocześnie stanowi sygnał dla dłużników, że konieczne jest podjęcie działań naprawczych.

Czym jest BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor to instytucja, której zadaniem jest zbieranie i udostępnianie informacji o tym, czy dana osoba lub firma regularnie spłaca swoje zobowiązania finansowe. Warto podkreślić, że wpis do rejestru dłużników może nastąpić jedynie po wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanej osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej 30 dni przed zgłoszeniem zaległości finansowych przekraczających kwotę 200 złotych, dłużnik musi otrzymać pisemne wezwanie do zapłaty. W wezwaniu tym należy szczegółowo określić rodzaj zaległości oraz poinformować o możliwości wpisu do Biura Informacji Gospodarczej.

Kiedy jesteśmy sprawdzani w BIG?

Do informacji gromadzonych przez BIG InfoMonitor oraz inne biura informacji gospodarczych mają dostęp liczne podmioty, w tym banki, operatorzy telekomunikacyjni, firmy leasingowe i pożyczkowe, a także przedsiębiorstwa z branży telewizyjnej, internetowej, wynajmu sprzętu oraz franczyzowej.

Co trzeba zrobić, aby zniknąć z listy dłużników?

Każdy uprawniony podmiot może bezpłatnie, raz na pół roku, uzyskać dostęp do swoich danych zawartych w bazie BIG. Częstsze sprawdzenia są możliwe odpłatnie. W przypadku stwierdzenia błędnych lub nieaktualnych informacji dotyczących zadłużenia istnieje możliwość ich usunięcia poprzez uregulowanie zaległości finansowych. W takim przypadku podmiot, który wprowadził informację o zadłużeniu, ma obowiązek usunąć ją z rejestru w terminie 14 dni od daty uregulowania należności. Jeżeli powyższy obowiązek nie zostanie spełniony, konsument powinien zgłosić ten fakt do instytucji, która dokonała wpisu.