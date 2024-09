Według lokalnych mediów, w Brzegu Dolnym pojawiły się problemy z przesiąkaniem wałów, a o godz. 2 w piątek rozpoczęło się posiedzenie Gminnego Sztabu Kryzysowego, z udziałem strażaków, policji i burmistrza.

Odra przekracza poziomy alarmowe także poniżej Brzegu Dolnego: w Malczycach, Ścinawie, Głogowie oraz w Nowej Soli, gdzie przekroczenie tego stanu nastąpiło w czwartek wieczorem. IMGW spodziewa się, że w niedzielę stan wody w Nowej Soli przekroczy stan alarmowy o ponad 200 cm i sięgnie 660 cm.

W Trestnie powyżej Wrocławia od czwartku rano utrzymuje się stan wody zbliżony do maksymalnego, prognozowanego przez IMGW, czyli 640 cm. Tu również kulminacja fali jest niższa niż w 1997 r., kiedy to maksymalny poziom wody sięgnął 724 cm.

Fala kulminacyjna w Brzegu Dolnym. Sytuacja na Odrze wciąż napięta

W leżącej w górę Odry Oławie maksymalny stan wody odnotowano w środę wieczorem i wynosił on 743 cm. Obecnie utrzymuje się on na poziomie 731 cm. W Brzegu od środy poziom wody ma tendencję malejącą, obecnie wynosi 689 cm, o 30 cm mniej niż zanotowane maksimum. Opada woda u ujścia Nysy Kłodzkiej, gdzie stan wynosi 664 cm, a maksimum 707 cm osiągnięte było we wtorek.

Trudna sytuacja powodziowa jest cały czas na Bobrze. Według IMGW w ujściowych odcinkach dopływów stan wody może wzrosnąć również wskutek cofki od Odry.

Jak podał IMGW, w nocy z czwartku na piątek były 42 przekroczenia stanów alarmowych i 33 stanów ostrzegawczych.