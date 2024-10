Już niebawem w Polsce pojawi się bardzo ciepłe powietrze. Jak długo ciepła aura się utrzyma?

Niż nad Polską

Atlantycki huragan Kirk znacząco zmieni pogodę na naszym kontynencie. Na zachodzie Europy pojawią się ulewy i wichury, a do centrum kontynentu, jak przewidują synoptycy, trafi bardzo ciepłe powietrze z południa. Ciepłe masy powietrza będą nadciągać w głąb kontynentu w pasie między niżem a wyżem. Będzie to miało miejsce nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Utrzyma się to przez 3-4 dni, a następnie przesunie na wschód. Wówczas do Polski znów zacznie płynąć zimniejsze powietrze z północy.

Nawet 23 stopnie na termometrach

Po weekendzie 5-6 października czeka nas duże ocieplenie. W poniedziałek zachmurzenie będzie stopniowo ustępowało, pojawi się więcej słońca, opady deszczu będą zanikać i pojawią się tylko na krańcach południowo-wschodnich i zachodnich. Termometry wskażą w poniedziałek 7 października od 13 stopni na północy do 18 stopni Celsjusza na południu kraju.

Jednak to we wtorek 8 października przyjdzie prawdziwe ocieplenie. Temperatura może przekroczyć nawet 20 stopni, a na wschodzie i południu kraju osiągnąć nawet 22-23 stopnie.

Także czwartek w centrum i na południu kraju powinno być słonecznie i ciepło, a temperatury również mogą wynieść do 20 stopni Celsjusza. Może być jednak pochmurno, a miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Ocieplenie nie potrwa długo. Już w kolejny weekend nad Polskę dotrze ochłodzenie. W niedzielę 13 października, jak przewidują synoptycy, będzie od 9 do 13 stopni.