Rząd wprowadza nowe przepisy, które umożliwią rolnikom ubieganie się o pomoc finansową w związku ze szkodami spowodowanymi przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Rolnicy, którzy do 10 września 2024 roku ponieśli straty w uprawach powyżej 30 proc. średniego plonu, będą mogli otrzymać wsparcie w wysokości od 1000 zł do 3000 zł na każdy hektar zniszczonej uprawy. Wnioski będzie można składać do 15 listopada 2024 roku.