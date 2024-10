Zmiany w prawie i nowe obowiązki dla gmin

Od 2025 roku każda gmina w Polsce będzie zobowiązana do prowadzenia selektywnej zbiórki tekstyliów, co będzie wymagało od nich stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Minimum, jakie gminy muszą zapewnić, to możliwość oddawania tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zbiórka tekstyliów nie będzie wymagała od mieszkańców posiadania nowych pojemników, a tekstylia będzie można oddawać w wyznaczonych punktach.

Częstochowa postanowiła pójść o krok dalej i zaproponować mieszkańcom dodatkowe udogodnienie – zbiórkę tekstyliów bezpośrednio z ich domów. Mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do ekologicznych rozwiązań związanych z segregacją odpadów tekstylnych, co jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego gospodarowania odpadami.

Nowe obowiązki dla producentów

Wiceminister Sowińska również podkreśliła, że na poziomie Unii Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenckiej. Nowe przepisy mają nałożyć na producentów tekstyliów obowiązek odpowiedzialności za cały cykl życia ich produktów, od momentu produkcji aż po etap, gdy produkt staje się odpadem. To oznacza, że producenci będą musieli ponosić koszty związane z recyklingiem i przetwarzaniem swoich produktów.

Problemy przemysłu tekstylnego

Przemysł tekstylny ma znaczący, negatywny wpływ na środowisko. Według danych przeciętny Europejczyk kupuje rocznie około 26 kg ubrań, z czego 87% trafia na wysypiska lub jest spalane. Jedynie 22% jest selektywnie zbierane, a tylko 1% poddawany recyklingowi. Bez zmian w przemyśle tekstylnym, emisja gazów cieplarnianych oraz zużycie zasobów naturalnych będą nadal rosły. Anita Sowińska zwróciła uwagę, że konieczne są zarówno zmiany w prawie, jak i większa świadomość konsumentów, aby zmniejszyć wpływ tekstyliów na środowisko.