Działania te mają na celu ochronę tych gatunków, które nie wykazują przegęszczenia populacji, a ich dalsze polowanie mogłoby prowadzić do niepożądanych skutków ekologicznych.

Zmiany w przepisach. Które gatunki są objęte ochroną?

Projekt nowelizacji dotyczy siedmiu gatunków ptaków, które do tej pory figurowały na liście zwierząt łownych. Są to: Jarząbek, Krzyżówka, Cyraneczka, Głowienka, Czernica, Słonka, Łyska.

Wszystkie te gatunki, mimo że dotychczas były uznawane za zwierzęta łowne, nie wykazują potrzeby intensywnego pozyskiwania ich populacji. Co więcej, jak podaje resort klimatu dla wielu z nich zauważalny jest trend spadkowy liczebności, co potwierdzają badania oraz opinie specjalistów z zakresu ochrony przyrody. "Zgodnie z opinią Państwowej Rady Ochrony Przyrody, kontynuowanie polowań na te gatunki nie znajduje uzasadnienia, gdyż nie ma obiektywnych przesłanek do redukcji ich liczebności" - czytamy.

Polowania a ochrona przyrody

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że podstawowym celem nowelizacji jest ochrona bioróżnorodności i unikanie nielegalnych lub niekontrolowanych polowań, które mogą prowadzić do degradacji wrażliwych ekosystemów. Polowania na niektóre z tych ptaków miały negatywny wpływ na lokalne ekosystemy, szczególnie w obszarach chronionych takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000.

W praktyce, prowadzenie polowań w tych wrażliwych miejscach nierzadko skutkowało rozbijaniem cennych enklaw bioróżnorodności. Ponadto, polowania na te gatunki prowadziły do przypadków nieumyślnego zabijania lub ranienia innych, chronionych ptaków, co dodatkowo naruszało przepisy ochrony środowiska. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała zwraca uwagę, że w obecnej formie łowiectwa w Polsce istnieje realne zagrożenie dla wielu gatunków ptaków, w tym tych chronionych, a zmiany w przepisach są konieczne.

Brak uzasadnienia dla polowań

Zmiany w rozporządzeniu wynikają przede wszystkim z faktu, że żaden z objętych zakazem gatunków ptaków nie wykazuje nadmiernej liczebności, która mogłaby wymagać ich redukcji. W wielu przypadkach mamy wręcz do czynienia z trendem spadkowym liczby osobników, co tylko potwierdza konieczność ich ochrony. Polowanie na te ptaki nie przynosi żadnych korzyści ekologicznych ani ekonomicznych, a może jedynie pogłębiać problemy związane z ochroną ich siedlisk.

.Nowa strategia ochrony ptaków

Projekt nowelizacji jest częścią szeroko zakrojonej strategii ochrony przyrody w Polsce, w ramach której wprowadzane są również inne inicjatywy mające na celu zachowanie i odbudowę populacji zagrożonych gatunków. W szczególności, obszary Natura 2000, które są kluczowe dla ochrony ptaków, zyskają większą ochronę przed negatywnymi skutkami działalności łowieckiej.