Wrześniowa powódź zniszczyła w Głuchołazachdwa mosty - działający w ciągu DK40 most tymczasowy oraz sąsiadującą z nim stalową konstrukcję mostu docelowego.

Wojsko zamontowało konstrukcję mostu w Głuchołazach

Postanowiono połączyć obydwa brzegi Białej Głuchołaskiej przy pomocy stalowego mostu tymczasowego, dostarczonego przez wojsko. Jak powiedziała Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA, w piątek położono most na przygotowanych wcześniej przyczółkach, jednak na oddanie go do użytku trzeba będzie jeszcze poczekać.

Kiedy będzie oddany do użytku

Musimy położyć na konstrukcji płyty jezdni, zbudować dojazdy do mostu, przeprowadzić próby wytrzymałościowe. W tej chwili trudno mówić o terminach, ale będziemy starali się, by do końca miesiąca został oddany do użytku - powiedziała Agata Andruszewska.