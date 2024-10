Oszustwa telefoniczne

Metoda na listonosza. Oszuści dzwonią, podając się za listonosza, próbując wyłudzić adres i dane bankowe ofiary. Następnie kontaktują się ponownie, udając policjanta, i nakłaniają do przekazania gotówki rzekomo do depozytu policyjnego.

Fałszywy policjant. Kolejna metoda polega na przekonaniu seniora, że jest obserwowany przez gang przestępców. Ofiara, w obawie o swoje bezpieczeństwo, zostaje zmanipulowana do oddania pieniędzy.

Oszustwa internetowe

Zakup palet z przesyłkami. Oszuści oferują w sieci rzekomo nieodebrane paczki, które można kupić za symboliczną kwotę. To oszustwo, które często pojawia się w mediach społecznościowych.

Loteria z zagubioną paczką. Podszywając się pod Pocztę Polską, oferują udział w loterii, w której można wygrać zagubioną paczkę za drobną opłatą.

Phishing na dopłaty celne

Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe e-maile, informując o konieczności dopłaty do paczki. Wiadomości te często mają adresy łudząco podobne do prawdziwych, co utrudnia rozpoznanie oszustwa.

SMS-owe oszustwa

Dopłata do paczki. Ofiara otrzymuje SMS z prośbą o dopłatę na drobną sumę, by paczka mogła zostać doręczona. Link prowadzi do fałszywego panelu płatności.

Błędny adres przesyłki. Fałszywe wiadomości sugerujące, że przesyłka nie może zostać dostarczona na błędny adres. W wiadomości znajduje się link do formularza, który należy wypełnić i uiścić niewielką opłatę za zmianę adresu. Jednak te strony są fałszywe, a podanie danych oraz dokonanie płatności może skutkować wyczyszczeniem konta bankowego ofiary.

Jak się nie dać oszukać?

Aby uchronić się przed oszustami, należy zachować ostrożność i unikać podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Jeśli kontaktuje się z nami ktoś nieznany, niezależnie od tego, za kogo się podaje (np. listonosz, policjant, bankowiec), warto dokładnie zweryfikować jego tożsamość. Można poprosić o identyfikator lub samodzielnie skontaktować się z instytucją, by potwierdzić wiarygodność danej osoby.

Konieczna jest też ostrożność wobec wiadomości o nietypowej treści, oferujących promocje lub zawierających podejrzane linki czy załączniki. Nie należy klikać w nieznane odnośniki ani otwierać plików z niepewnych źródeł. W przypadku otrzymania fałszywej korespondencji podszywającej się pod Pocztę Polską, należy zgłosić to do CERT Poczta Polska na adres incydent@poczta-polska.pl.

Aby sprawdzić autentyczność SMS-a, można przesłać go na numer 8080 udostępniony przez CERT Polska. Poczta Polska przypomina także, aby korzystać wyłącznie z oficjalnych stron Spółki, takich jak https://www.poczta-polska.pl oraz stron do śledzenia przesyłek.