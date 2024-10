Minister Sprawiedliwości, Adam Bodnar, podkreśla, że to sygnał, iż reforma systemu prawnego przynosi oczekiwane rezultaty.

Powody do optymizmu

Polska poprawiła swoją pozycję w rankingu dzięki wdrażaniu reform mających na celu naprawę wymiaru sprawiedliwości. Bodnar zwraca uwagę na działania podjęte po wyborach parlamentarnych, które przywróciły Polskę do grona krajów uznawanych za przestrzegające praworządności. Mimo że Polska wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami, obecny trend wzrostu daje nadzieję na dalsze poprawy.

Kluczowe wskaźniki

Warto zaznaczyć, że Polska osiągnęła największy wzrost w kategorii "Ograniczenia władzy rządowej", awansując o 21 miejsc. Oznacza to, że mechanizmy kontrolujące władzę zaczynają funkcjonować lepiej, co przekłada się na większą odpowiedzialność rządzących. Również w kategorii "Otwartego rządu" Polska poprawiła się o 14 miejsc, co świadczy o większej przejrzystości działań administracji publicznej.

Historia spadków w rankingu

Polska jeszcze w 2015 roku zajmowała 21. miejsce w rankingu, jednak przez kolejne lata systematycznie spadała, osiągając 36. pozycję w 2023 roku. Przyczyny tego spadku to zmiany w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy, które wzbudziły kontrowersje i zaniepokojenie międzynarodowych instytucji.