Zmiana czasu następuje dwukrotnie w ciągu roku. Jesienią zegarki cofamy o godzinę, przechodząc z czasu letniego na zimowy. Wiosną natomiast przesuwamy je o godzinę do przodu, przyjmując czas letni. Najbliższa zmiana czasu nastąpi już dziś, z 26 na 27 października 2024.

Zmiana czasu a Parlament Europejski

Już w 2018 roku rozważano w Unii Europejskiej całkowite porzucenie przestawiania zegarków. Niestety, różne kryzysy, które dotknęły kontynent w ostatnich latach, spowodowały opóźnienie tych planów. W Polsce, mimo podobnych inicjatyw, obowiązujące rozporządzenie, które zostało uchwalone w 2002 roku, nakazuje nam przestawiać zegarki co najmniej do 2026 roku.

Od kiedy obowiązuje zmiana czasu?

Pomysł zmiany czasu zrodził się już w XVIII wieku, lecz jego praktyczne zastosowanie rozpoczęło się w 1916 roku w Niemczech. Motywacją do wprowadzenia tej praktyki było optymalne wykorzystanie naturalnego oświetlenia, co miało przynieść oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej.

W Polsce zmiana czasu była wprowadzana w latach 1919, 1946-1949 oraz 1957-1964. Od 1977 roku praktyka ta jest u nas stosowana nieprzerwanie. Na świecie zmianę czasu stosuje blisko 70 państw. W Europie jedynie Islandia, Białoruś i Rosja nie praktykują takiego rozwiązania.

Zmiana czasu 2024. O której godzinie trzeba przestawić zegarki?

W ostatnią niedzielę października, tj. 27 października 2024 roku, zacznie obowiązywać czas zimowy. W związku z tym, o godzinie 3:00 nad ranem wskazówki zegarów należy przestawić na godzinę 2:00. Oznacza to, że w nocy z soboty na niedzielę (z 26 na 27 października) będziemy spali godzinę dłużej.

Kiedy kolejna zmiana czasu?

Czas zimowy potrwa do rozpoczęcia wiosny. Następna zmiana czasu, z zimowego na letni, zaplanowana jest na ostatnią niedzielę marca 2025 roku, czyli na noc z 29 na 30 marca. To właśnie tego dnia zegarki przestawimy zegarki o godzinę do przodu, co oznacza skrócenie doby o jedną godzinę.

