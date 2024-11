Oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska w sobotę rano poinformowała, że policjanci pracują nad sprawą włamania do sklepu jubilerskiego w centrum handlowym w Gdańsku Kiełpinku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę. Podczas zdarzenia nieznany sprawca przez dach wszedł do salonu i ukradł ze środka biżuterię o nieustalonej jak dotąd wartości - przekazała.

Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną.

Funkcjonariusze próbują zidentyfikować sprawcę

Funkcjonariusze pracują nad tą sprawą, sprawdzają teren pod kątem obecności kamer monitoringu, zdobywają i weryfikują informacje o zdarzeniu, a także prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa - zapewniła oficer prasowa.