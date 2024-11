Monopol na hodowlę psów rasowych?

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) jest największą i najstarszą organizacją zrzeszającą hodowców psów rasowych w kraju. Jego pozycję na rynku wzmacnia przynależność do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI), co daje mu pewien monopol na organizację prestiżowych wystaw i wydawanie międzynarodowo uznawanych rodowodów. Jednak działalność ZKwP wzbudziła wątpliwości Prezesa UOKiK, który podejrzewa, że organizacja może wykorzystywać swoją pozycję, aby ograniczać konkurencję.

Restrykcyjne zapisy statutowe pod lupą

ZKwP w swoim statucie zobowiązuje członków do lojalności wobec organizacji i FCI. Hodowcy należący do ZKwP nie mogą uczestniczyć w imprezach (wystawach, zawodach) organizowanych przez inne stowarzyszenia ani prowadzić hodowli poza ZKwP i FCI. Tego typu ograniczenia mogą skutkować wykluczaniem innych organizacji kynologicznych z rynku, co zdaniem UOKiK może negatywnie wpływać na wolność wyboru hodowców oraz ograniczać konkurencję.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreśla: Hodowcy psów rasowych powinni mieć prawo do swobodnego wyboru organizacji, do której chcą należeć, oraz wydarzeń, w których chcą uczestniczyć. Żadne stowarzyszenie nie powinno stosować zapisów utrudniających działalność konkurencyjnych podmiotów.

Czy ZKwP działa jak przedsiębiorstwo?

Choć ZKwP formalnie jest stowarzyszeniem, może być traktowany jak przedsiębiorca, jeśli prowadzi działalność gospodarczą. W przeszłości Sąd Antymonopolowy wielokrotnie potwierdzał, że związki branżowe mogą być uznawane za przedsiębiorców, jeśli prowadzą działania, które wpływają na rynek.

Jeśli UOKiK stwierdzi, że ZKwP stosuje praktyki ograniczające konkurencję, możliwe jest wszczęcie formalnego postępowania antymonopolowego. W najgorszym wypadku ZKwP może grozić kara finansowa sięgająca nawet 10 proc. rocznego obrotu.