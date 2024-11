Segregacja odpadów to kluczowy elementem dbania o środowisko naturalne i redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska. Pozwala na oddzielenie i gromadzenie śmieci w odpowiednich pojemnikach, a przez to – na skuteczny recykling.

Z tego względu ruszyły kontrole śmietników. Urzędnicy samorządowi i pracownicy firm zajmujących się odbiorem odpadów sprawdzają, czy śmieci zostały wyrzucone do odpowiednich pojemników. Za nieprawidłową segregację grożą wysokie kary.

Kary za nieprawidłową segregację odpadów

Choć segregacja odpadów wciąż dla wielu osób może być problematyczna coraz częściej może ona jednak skutkować dotkliwą karą. Po wykryciu nieprawidłowości kontrolerzy mogą udzielić ostrzeżenia w postaci naklejenia żółtej naklejki z napisem "nieprawidłowa segregacja”, a następnie powtórzyć kontrolę.

W przypadku gdy, zwłaszcza po ostrzeżeniu, kontrolerzy ponownie stwierdzą nieprawidłowości mają prawo obciążyć wspólnotę mieszkaniową dodatkową opłatą za wywóz odpadów. Jej wysokość uzależniona jest od lokalnych przepisów, ale może sięgnąć nawet czterokrotności obowiązujących opłat.

Jak segregować odpady?

W Polsce odpady segregowane są na pięć frakcji. Plastik i metale należy umieszczać w żółtych pojemnikach, gdzie trafiają m.in. butelki PET, puszki czy kartony po napojach. Do niebieskich pojemników należy wrzucać papier, np. gazety, zeszyty czy tekturę, ale bez folii oraz tłustych czy zabrudzonych resztek. Szkło należy wrzucać do zielonego pojemnika, a odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia i obierki, do brązowego. Odpady nienadające się do recyklingu, jak zużyte chusteczki czy ceramika, do pojemników czarnych.