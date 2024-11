Na rynku ukazała się właśnie biografia Jana Machulskiego. Książka zatytułowana "Świat Machulskich. Biografia rodzinna" ukazała się w przeddzień rocznicy śmierci aktora znanego m.in. z filmów "Vabank", "Kingsajz", czy "Vinci". Jej autorką jest Anna Bimer.

Nieślubny syn Jana Machulskiego krytykuje biografię ojca

W książce tej poruszony jest wątek nieślubnego syna aktora - Wojciecha. O tym, że jego ojcem jest znany aktor, głośno zrobiło się kilka lat temu. Mężczyzna ma 21 lat i jest działaczem Konfederacji. W rozmowie z serwisem Plotek.pl przyznał, że jest mu żal, że nie mógł porozmawiać z autorką książki o swoim ojcu i opowiedzieć swojej wersji zdarzeń.

W książce sprawia się wrażenie, że to skrywany fragment ostatnich lat życia mojego taty. Prawda jest taka, że w ostatnich latach życia niemal każdego dnia spędzał wolny czas w naszym mieszkaniu na Mokotowie - stwierdza.

O to ma pretensje Wojciech Machulski

Dodaje, że to, co zostało napisane, jest deprecjonowaniem go. Skoro nieślubny syn to gorszy, mniej ważny - mówi. Zaznacza, że nie tylko on nie mógł się wypowiedzieć w tej kwestii, ale również jego matka.

To nie jest do końca uczciwe napisać o kimś bez zapytania go o zdanie. Oczywiście każdy ma do tego prawo, ale czytelnicy, którzy przecież nie znali mojego ojca, mogą mieć w przyszłości w tej akurat kwestii zmanipulowany obraz rzeczywistości - stwierdza.

Wojciech Machulski zapowiedział też, że w 2008 roku w setną rocznicę urodzin Jana Machulskiego, planuje zorganizować wydarzenia, które uczczą życie i pracę jego ojca.