Karol Nawrocki to 41-letni absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2013 r. doktor nauk humanistycznych. W 2023 r. ukończył studia podyplomowe International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Politechnice Gdańskiej.

Kontrowersyjny szef Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W kwietniu 2017 r. Karol Nawrocki został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Była to bardzo głośna sprawa. Spór o wystawę główną w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku toczył się od 2017 roku, czyli od otwarcia muzeum, które budował i przygotowywał zespół pod kierownictwem prof. Pawła Machcewicza. Dwa tygodnie po otwarciu muzeum (2017 r.) Machcewicza zastąpił na stanowisku dr Karol Nawrocki, który wcześniej był naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

Reklama

Reklama

Ówczesne władze stwierdziły, że ekspozycja zbyt mało pokazuje męczeństwo i bohaterstwo Polaków w czasie II wojny światowej i jest zbyt ogólna. Karol Nawrocki wzbudził kontrowersje, wprowadzając zmiany w wystawie muzeum - m.in. w ekspozycji dotyczącej rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego czy rodziny Ulmów.

1 czerwca 2021 r. Nawrocki został wiceszefem IPN, a wkrótce, 23 lipca 2021 r. objął stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeszcze tego samego dnia przed Sejmem złożył ślubowanie i jednocześnie przestał być dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Z Instytutem Pamięci Narodowej Karol Nawrocki związany był od stycznia 2009 r. - zaczynał jako zwykły pracownik, a w latach 2014-2017 pełnił już funkcję naczelnika gdańskiego oddziału IPN, gdzie koordynował pracami naukowo-edukacyjnymi jednostki.

Elektryzujące doniesienia o kontaktach z "Wielkim Bu"

Karol Nawrocki pochodzi z Gdańska. W młodości grał w piłkę nożną oraz uprawiał boks. W barwach RKS Stoczniowiec w 2004 r. wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg.

We wrześniu 2024 r. "Rzeczpospolita" informowała, że prezes IPN kontaktował się z Patrykiem Masiakiem, zawodnikiem freak fightów o pseudonimie Wielki Bu. Mężczyzna był skazany za porwanie, śledczy wiążą go z trójmiejskim gangiem sutenerów. "Swoich przeciwników z ringu cenię za podjęcie walki, nie odpowiadam jednak za ich życie pozasportowe" - napisał w mediach społecznościowych.

Naraził się rosyjskim służbom?

Karol Nawrocki ma być na liście rosyjskich służb. Portal Mediazone opisywał, że prezes IPN naraził się Kremlowi i został wpisany na specjalną listę tamtejszego MSW dotyczącą postępowań karnych. Chodzi o demkomunizację i usuwanie radzieckich pomników z polskiej przestrzeni publicznej.

Oficjalnie bezpartyjny, ale z portretem szefa PiS

Karol Nawrocki zajmuje się historią najnowszą. Jest autorem i redaktorem siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych właśnie z zakresu najnowszej historii Polski.

Karol Nawrocki nie należy do żadnej partii, ale jest blisko związany z PiS. Jak informowała Justyna Dobrosz-Oracz w programie „Bez trybu” w TVP Info Karol Nawrocki miał mieć w swoim gabinecie portret Jarosława Kaczyńskiego.