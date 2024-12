Co kwartał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie danych GUS dotyczących przeciętnego wynagrodzenia, ustala nowe progi zarobkowe dla osób pobierających emeryturę wcześniejszą.

Dwa limity zarobkowe dla dorabiających emerytów

Osoby pobierające świadczenie emerytalne przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, które podejmują dodatkową pracę, zobowiązane są przestrzegać dwóch limitów zarobkowych. W okresie od 1 grudnia do 28 lutego obowiązują następujące progi: 5713,20 zł brutto (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) oraz 10 610,20 zł brutto (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów podlegają okresowym przeglądom, co kwartał. Zazwyczaj obserwuje się wzrost tych kwot. Jednak, w okresie od 1 września do 30 listopada 2024 roku zaobserwowano niewielkie obniżenie progów, które wynosiły odpowiednio 5626,90 zł i 10 450 zł. Wcześniej, od czerwca do sierpnia, limity te były wyższe i wynosiły 5703 zł oraz 10 591 zł. Obecnie, od grudnia, oba progi zostały podwyższone o odpowiednio 86 zł i 160 zł.

Zmniejszenie i zawieszenie emerytury

W przypadku przekroczenia pierwszego progu zarobkowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje pomniejszenia świadczenia emerytalnego, jednak kwota potrącenia nie może przekroczyć 890,63 zł. Natomiast przekroczenie drugiego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia do czasu obniżenia zarobków poniżej wskazanego limitu.

Jeśli senior, dorabiając przed emeryturą, przekroczy ustalony przez ZUS limit zarobków, jego świadczenie zostanie zawieszone. Choć środki nie przepadają, są zatrzymywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero gdy zarobki spadną poniżej tego limitu, wypłaty zostaną wznowione. Należy jednak pamiętać, że ZUS nie wypłaca zaległych świadczeń za okres zawieszenia.

Wysokość obniżki emerytury lub renty ustalana jest indywidualnie, na podstawie zdefiniowane kwoty redukcyjne. Wartości tych kwot podlegają okresowym przeglądom i aktualizacjom, jednak w obecnym okresie pozostają one na niezmienionym poziomie. Konkretnie, dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy redukcja wynosi 890,63 zł, dla rent częściowych – 668,01 zł, natomiast dla rent rodzinnych – 757,08 zł.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny (odpowiednio 60 i 65 lat), mogą prowadzić dodatkową działalność zarobkową bez jakichkolwiek ograniczeń co do wysokości osiąganych dochodów. Nie dotyczą ich limity obliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a ich świadczenia nie będą zmniejszane ani zawieszane, jeśli mają dodatkowe przychody.

Osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych (jeśli niezdolność do pracy wynika z czynnej służby wojskowej) oraz renty po zmarłych uprawnionych do tych świadczeń również nie podlegają ograniczeniom w zakresie dodatkowego zarobkowania.

