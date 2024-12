Chcemy wspólnie z panem ministrem przekazać wszystkim naszym rodakom – to będzie na początku przyszłego roku, myślę, że w kwietniu będziemy z tym gotowi – podręcznik, jak przygotować się na stany kryzysowe w różnym wymiarze – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Reklama

Jak przetrwać sytuację kryzysową? MON wyda poradnik dla Polaków

Podręcznik będzie zawierał praktyczne wskazówki dotyczące m.in. przygotowania zestawu ratunkowego, zasad postępowania podczas ewakuacji czy udzielania pierwszej pomocy. Jak zachować się, kiedy jest zarządzona ewakuacja. Jakie sprzęty powinny być zawsze w najbliższym naszym otoczeniu czy w jednym miejscu – przygotowane, spakowane – żebyśmy mogli dobrze zadziałać – wyjaśnił minister. Szczególny nacisk zostanie położony na edukację dzieci, dlatego też planowane są wersje przystosowane do ich potrzeb, w tym broszury obrazkowe i komiksy.

Chcemy, żeby taki podręcznik, zarówno dla dorosłych, jak i w wersji dla dzieci – bardziej przystępnej, obrazkowej, komiksowej – trafił do najmłodszych, do dzieciaków, bo ta edukacja zaczyna się od przedszkola – dodał Kosiniak-Kamysz. Minister zapowiedział, że podręczniki zostaną dostarczone do każdego polskiego domu.

Reklama

Inspiracja z zagranicy

Podobne inicjatywy wdrożyła już Szwecja, gdzie pod koniec listopada rozpoczęto dystrybucję broszur z poradami dotyczącymi przygotowań na wypadek wojny lub innych kryzysów. Materiały trafiły do ponad 5 milionów gospodarstw domowych, a ich cyfrowa wersja jest dostępna w różnych językach, w tym po polsku.

Wsparcie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Od marca bieżącego roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje poradniki reagowania na zagrożenia biologiczne, chemiczne, jądrowe, radiacyjne czy eksplozje. Te uniwersalne wytyczne obejmują m.in. sposoby przygotowania plecaka ewakuacyjnego, rozmowy z domownikami o potencjalnych zagrożeniach oraz identyfikację najbezpieczniejszych miejsc w domu, szkole czy miejscu pracy.

Poradniki są dostępne na stronie https://alert.rcb.gov.pl/, gdzie można również znaleźć dodatkowe materiały edukacyjne, takie jak quizy dla dzieci i zasoby dla nauczycieli.

Wspólna odpowiedzialność

Podręcznik ma być elementem szeroko zakrojonej strategii budowania świadomości i odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. Będziemy chcieli, żeby to trafiło do każdego polskiego domu, żeby to było dostępne wszędzie, gdzie to możliwe – podkreślił minister obrony narodowej. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko podniesienie poziomu wiedzy obywateli, ale także stworzenie kultury gotowości na kryzysy, niezależnie od ich charakteru.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: MON, PAP