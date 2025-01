Minister Krzysztof Gawkowski w piątek w TVN24 komentował zatrzymanie przez policję 71-letniego mężczyzny, który usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych powiązanych ze znieważeniem Jerzego Owsiaka. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie stwierdził, że mężczyzna "poinformował w swobodnej wypowiedzi w ramach składanych wyjaśnień, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika, w którym w złym świetle został okazany Jerzy Owsiak".

Minister Gawkowski o cofnięciu koncesji TV Republika

Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego konsekwencje wobec TV Republika powinny być "mocne" i należy rozmawiać o cofnięciu stacji koncesji. W jego ocenie została spełniona przesłanka z art. 38 ustawy o KRRiT mówiąca o tym, że stacja, która narusza warunki koncesji i dobre obyczaje, może mieć tę koncesję cofniętą. Jak mówił, mężczyzna, który groził Owsiakowi, "był zainspirowany szczuciem".

To pokazuje, że nie może być żadnej tolerancji dla hejtu, dla ludzi, którzy to robią. Konsekwencje powinny być mocne, na pewno w przypadku TV Republika. Takie zachowania wprost wskazują, że powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji - ocenił Krzysztof Gawkowski.

Trzeba poczekać na zmianę KRRiT

W skład obecnej KRRiT wchodzą: Maciej Świrski (powołany przez Sejm w 2022 roku), Agnieszka Glapiak (powołana przez Sejm we wrześniu 2022 r.), Hanna Karp (powołana przez prezydenta), Tadeusz Kowalski (powołany przez Senat w 2022 roku), Marzena Paczuska (powołana przez prezydenta). Wszyscy członkowie zostali powołani w 2022 roku. Ich kadencja trwa 6 lat. - Przyjdzie taki czas, że i KRRiT się zmieni. I to, co dzisiaj się dzieje, trzeba będzie rozliczyć. Mam pewność, że nikt tego nie zapomni - podkreślił Gawkowski.

Prof. Tadeusz Kowalski o mowie nienawiści

Medioznawca prof. Tadeusz Kowalski, zasiadający od drugiej połowy 2022 roku w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, zapowiedział w rozmowie w Onecie, że zwróci się w tej sprawie do szefa KRRiT Macieja Świrskiego. - Wystąpię do przewodniczącego Rady z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli Telewizji Republika pod kątem artykułu 18. Ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącego mowy nienawiści - stwierdził.

Jarosław Olechowski twierdzi, że "nie ma żadnego szczucia"

Do słów Krzysztofa Gawkowskiego odniósł się na platformie X Jarosław Olechowski, szef wydawców w Telewizji Republika. - Na antenie @RepublikaTV nie ma żadnego „szczucia na WOŚP” - podkreślił.

"Już otwarcie - jak wicepremier @KGawkowski - domagają się odebrania Republice koncesji na nadawanie i wprowadzenia cenzury" - stwierdził Olechowski.