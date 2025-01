Polska naprawdę stała się dla mnie prawdziwym drugim domem. Kończąc moją misję jestem przekonany, że więź między naszymi narodami będzie nadal się rozwijać i umacniać. Przyszłość jest pełna możliwości, nadziei i szans - powiedział ambasador Brzeziński. Jak zaznaczył z niecierpliwością czeka na to, co przyniesie kolejny rozdział zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych.

Ambasador USA żegna się: Polska stała się moim drugim domem

Brzezinski objął funkcję ambasadora USA w Polsce w styczniu 2022 roku.Przyjechałem do Polski tuż przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę - przypomniał.

Ten kraj nie pozostał obojętny. Stanęliście na wysokości zadania wznosząc się na wyższy poziom moralny. Otworzyliście swoje serca i domy dla waszych ukraińskich sąsiadów. Polska to prawdziwe humanitarne supermocarstwo, i świat tego nigdy nie zapomni - podkreślił.

Brzezinski zaznaczył, że pod przywództwem prezydenta USA Joe Bidena oraz Polski "wolny świat zjednoczył się w obronie prawa Ukrainy do samoobrony". Wspólnie pokazaliśmy, że razem jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość ludzkości, a Polska odegrała w tym kluczową rolę. Z całego serca Wam za to dziękuję, to był dla mnie zaszczyt służyć prezydentowi Bidenowi i narodowi amerykańskiemu - powiedział ambasador.

Brzezinski o polsko-amerykańskich relacjach: Osiągnęliśmy razem tak wiele

Ocenił, że "Polska i Stany Zjednoczone osiągnęły razem tak wiele, a nasza wyjątkowa przyjaźń jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej". Nasze relacje opierają się na zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa w regionie i wspólnych demokratycznych wartości - mówił.

Brzezinski zaznaczył, że nasze kraje łączy o wiele więcej. Dynamicznie rozwijające się więzi gospodarcze, naznaczone rekordowymi inwestycjami USA, sprzyjają innowacjom i tworzeniu miejsc pracy. Dzięki historycznym projektom, takim jak pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, wspieramy transformację energetyczną kraju i wzmacniamy jego bezpieczeństwo energetyczne. Poprzez wymiany edukacyjne i kulturalne inspirujemy kolejne pokolenia, aby wspólna wizja lepszej przyszłości stała się rzeczywistością - wymieniał ambasador USA.

Brzezinski pod koniec listopada zeszłego roku poinformował, że złożył rezygnację z funkcji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ambasadorem będzie do 20 stycznia br. Tego dnia prezydent elekt Donald Trump obejmie oficjalnie urząd prezydenta USA.

Brzezinski powiedział w sobotnim nagraniu, że Polacy inspirowali go i sprawili, że "te trzy lata były tak wyjątkowe". Dziękuję, że przyjęliście mnie z otwartymi ramionami. Jestem także wdzięczny stronie polskiej za współpracę i wspólną wizję w sprawach kluczowych dla obu naszych narodów - zaznaczył.

Po trzech niesamowitych latach w roli ambasadora USA w Polsce trudno mi znaleźć słowa, które oddałyby jak wiele znaczy dla mnie ten kraj i jego mieszkańcy. Było to spełnienie marzeń, które przerosło moje najśmielsze oczekiwania - powiedział ambasador Brzezinski.

Ambasador podziękował także całemu zespołowi swoich współpracowników i personelowi ambasady USA w Warszawie.

W czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informowało, że prezydent Andrzej Duda uhonorował ambasadora Brzezińskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla wzmacniania polsko-amerykańskiej współpracy.