Do sieci trafiło bulwersujące nagranie z miejscowości Tolkowiec (woj. warmińsko-mazurskie), na którym widać agresywne zachowanie księdza. Duchowny zaatakował szczekającego psa, próbując go kopnąć i rzucając w jego stronę kamieniem. Nagranie z kamery domowego monitoringu trafiło do sieci i oburzyło internautów. Głos w sprawie zabrała Archidiecezja Warmińska.