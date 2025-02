Czy 2 lutego jest niedziela handlowa?

Pierwsza niedziela handlowa w 2025 roku miała miejsce 26 stycznia, czyli tydzień temu. Oznacza to, że sklepy były otwarte i można było zrobić zakupy. Niestety, na kolejną taką niedzielę trzeba będzie poczekać aż do 13 kwietnia. Wszystkie niedziele między 26 stycznia, a 13 kwietnia są niedzielami niehandlowymi, co oznacza, że większość sklepów będzie w te dni zamknięta.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Kolejna niedziela handlowa w 2025 roku będzie miała miejsce dopiero 27 kwietnia, czyli tydzień po Wielkanocy. Oznacza to, że w niedzielę poprzedzającą święta wielkanocne, czyli 20 kwietnia, sklepy będą zamknięte.

W tych miejscach zrobisz zakupy w niedzielę handlową

Chociaż niedziele są generalnie dniami wolnymi od handlu w Polsce, istnieją pewne wyjątki. Małe sklepy, takie jak Żabka czy Carrefour Express, mogą być otwarte, jeśli właściciel lub franczyzobiorca osobiście staną za ladą. Oprócz tego, handel jest dozwolony w niedziele w takich miejscach, jak stacje benzynowe, apteki, piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy na dworcach i lotniskach. Restauracje i kawiarnie również mogą być otwarte w niedziele. Należy mieć na uwadze, że godziny otwarcia tych miejsc mogą być niestandardowe oraz ich asortyment może być ograniczony. Warto dodać, że za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary.

Niedziele handlowe w 2025 roku

W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, handel w niedziele będzie w większości ograniczony. Wyjątkiem będzie jedynie kilka niedziel w roku, w których sklepy będą otwarte. Warto pamiętać, że w 2025 roku jest jeszcze tylko siedem niedziel handlowych, bo jedna już za nami. Zakupy będzie można zatem zrobić w następujące dni:

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

W pozostałe niedziele roku sklepy będą zamknięte. Zakupów nie zrobimy także w dni wolne od pracy, w które przypadają święta kościelne i państwowe:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Trzech Króli,

20-21 kwietnia - Wielkanoc,

1 maja - Święto Pracy,

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja,

19 czerwca - Boże Ciało,

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Święto Niepodległości,

25-26 grudnia - Boże Narodzenie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) będzie dniem wolnym od pracy.