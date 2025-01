Gwałtownie wzrasta liczba zachorowań na grypę w Polsce. Obecnie to ok. 50 tys. przypadków tygodniowo, podczas gdy w listopadzie było ich pięć razy mniej czyli ok. 10 tys. Eksperci ostrzegają, że szczyt zakażeń jeszcze przed nami. Jak się chronić przed grypą? Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia.