Jak czytamy w "Rz", w 2023 r. liczba wniosków o ujawnienie danych, skierowanych przez organy UE do ośmiu największych dostawców usług, wzrosła o ponad 20 proc. względem roku poprzedniego (z 219 tys. do 267 tys.). Dodaje, że to wynika z szóstej edycji raportu "Sytuacja dowodów elektronicznych w UE 2024 r." przeprowadzonego w ramach projektu SIRIUS przez Eurojust, Europol i Europejską Sieć Sądowniczą.

Sądy coraz częściej sięgają po dane z social mediów. Polska w gronie liderów

"Tendencja wzrostowa trwa od 2018 r., gdy raport ukazał się po raz pierwszy – wówczas było to tylko nieco ponad 87 tys. wniosków. Badanie obejmuje wnioski kierowane do takich podmiotów, jak Google (128 tys.), Meta (100 tys.) czy Snapchat (22,4 tys.), a także TikTok, Yahoo, Airbnb, LinkedIn i Reddit" - wyjaśnia.

Reklama

"Rz" zauważa, że liderem w tej są Niemcy (ponad 125 tys. wniosków). Drugie miejsce z trzykrotnie słabszym wynikiem ma Francja (niemal 40 tys.), a Polska trzecie z niemal 30 tys. wniosków. Tym samym wyprzedziła Hiszpanię (17,4 tys.) oraz Włochy (8,8 tys.), mimo że oba kraje te mają większą liczbę ludności.