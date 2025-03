Uzdrowiska nadmorskie to popularny wybór wśród turystów poszukujących wypoczynku i poprawy zdrowia. Ich największe atuty to:

Walory lecznicze – wody mineralne, borowiny i mikroklimat bogaty w jod.

Czyste powietrze – morska bryza wpływa korzystnie na drogi oddechowe.

Bliskość przyrody – piękne plaże, lasy i parki uzdrowiskowe sprzyjają regeneracji.

Kołobrzeg – największe polskie uzdrowisko

Kołobrzeg to jedno z najstarszych i najbardziej rozwiniętych uzdrowisk w Polsce. Znajduje się w województwie zachodniopomorskim i oferuje wyjątkowe warunki klimatyczne:

Bogactwo aerozolu morskiego – powietrze nasycone jest jodem, bromem i sodem.

Długie plaże i promenady – idealne do spacerów i aktywnego wypoczynku.

Dostęp do leczniczej solanki i borowiny – stosowane w kąpielach i zabiegach zdrowotnych.

Leczenie w Kołobrzegu

W Kołobrzegu można leczyć:

choroby ortopedyczno-urazowe,

reumatologiczne,

kardiologiczne i nadciśnienie,

choroby dróg oddechowych,

cukrzycę i otyłość,

osteoporozę i choroby skóry.

Świnoujście – uzdrowisko na wyspach

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce położone na wyspach. Znajduje się w województwie zachodniopomorskim i słynie z uzdrowiskowej tradycji sięgającej XIX wieku. Lecznicze bogactwa Świnoujścia:

Solanka – wody chlorkowo-sodowe, bromkowe i jodkowe.

Borowina – złoża torfu leczniczego.

Korzystny klimat – naturalna inhalacja jodem.

Na co pomaga pobyt w Świnoujściu?

W Świnoujściu leczone są:

choroby reumatologiczne i ortopedyczne,

schorzenia układu nerwowego,

nadciśnienie i choroby serca,

problemy z układem oddechowym,

choroby skóry i kobiece.

Atrakcje uzdrowiskowe:

tężnie solankowe,

ścieżki zdrowia i parki uzdrowiskowe,

rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe.

Ustka – spokojne uzdrowisko nad Bałtykiem

Ustka to kameralne uzdrowisko w województwie pomorskim, położone między ujściem rzek Słupi i Łupawy. Otrzymało status uzdrowiska w 1988 roku. Naturalne surowce lecznicze Ustki:

Solanka – woda chlorkowo-sodowa o wysokiej zawartości jodu.

Borowina – torf leczniczy stosowany w zabiegach regeneracyjnych.

Specyficzny klimat – idealny do talasoterapii i aeroterapii.

Leczenie w Ustce

Uzdrowisko Ustka specjalizuje się w leczeniu:

schorzeń ortopedycznych i reumatologicznych,

chorób układu nerwowego,

problemów kardiologicznych i nadciśnienia,

chorób oddechowych i endokrynologicznych.

Najważniejszymi obiektami uzdrowiskowymi są sanatorium "Grand Lubicz", "Tęcza", "Perła", uzdrowiskowy zakład przyrodoleczniczy, promenada nadmorska, parki i ścieżki zdrowia.

Jakie zabiegi oferują uzdrowiska?

W uzdrowiskach nadmorskich dostępne są liczne zabiegi poprawiające zdrowie i samopoczucie, m.in.:

kąpiele solankowe i borowinowe,

inhalacje i kuracje pitne,

hydroterapia i fizykoterapia,

masaże wodne i klasyczne,

krioterapia i magnetoterapia,

gimnastyka lecznicza.

Jak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Aby wyjechać do uzdrowiska w ramach NFZ, należy poprosić lekarza o wystawienie e-skierowania. NFZ oceni wniosek i przyzna miejsce. Kuracjusz otrzyma wtedy informację o terminie wyjazdu.

Koszty pobytu w uzdrowisku

Koszt przejazdu pokrywa pacjent. W sanatorium uzdrowiskowym częściowo płaci się za wyżywienie i zakwaterowanie. Opłata uzdrowiskowa wynosi do 6,38 zł za dzień. Bezpłatny pobyt przysługuje dzieciom i młodzieży do 18. roku życia (lub do 26 lat, jeśli się uczą) i osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.