Zakaz ogrzewania gazem w Polsce - co oznacza?

Zakaz wynika z nowej Dyrektywy UE 2024/1275, która ma na celu:

Reklama

poprawę efektywności energetycznej budynków,

redukcję emisji gazów cieplarnianych,

zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych – w tym gazu, oleju i węgla.

Uspokajamy, nie będzie obowiązku natychmiastowej wymiany istniejących pieców gazowych. Nowe przepisy najpierw obejmą tylko nowo budowane domy, a dopiero z czasem będą rozszerzane. Szczegółowe informacje poniżej.

Od kiedy zakaz ogrzewania gazem? Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Zmiany będą wprowadzane stopniowo, w różnych terminach dla nowych i istniejących budynków. Nowe budynki:

2025 rok – koniec dofinansowań na zakup kotłów gazowych (np. w programie „Czyste Powietrze”).

– koniec dofinansowań na zakup kotłów gazowych (np. w programie „Czyste Powietrze”). 2027 rok – wprowadzenie opłaty ETS 2 za emisję budynków (wyższe rachunki za ogrzewanie).

– wprowadzenie opłaty ETS 2 za emisję budynków (wyższe rachunki za ogrzewanie). 2028 rok – zakaz instalacji kotłów gazowych w budynkach publicznych.

– zakaz instalacji kotłów gazowych w budynkach publicznych. 2030 rok – zakaz montowania kotłów gazowych w nowych budynkach mieszkalnych.

Istniejące budynki. Przepisy mają obowiązywać do 2040 roku. Najprawdopodobniej zakaz będzie dotyczył jedynie budynków, które korzystają wyłącznie z kotłów gazowych – urządzenia wspomagające, np. w połączeniu z pompą ciepła, mogą pozostać legalne.

Czy będzie zakaz pieców gazowych od 2025 w Polsce?

Nie, zakaz używania pieców gazowych od 2025 roku nie wchodzi w życie – to mit, który często pojawia się w mediach. Jak jest naprawdę? Od 2025 roku w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce:

Nie będzie można finansować zakupu nowych pieców gazowych z publicznych pieniędzy, np. w programie „Czyste Powietrze”.

Nadal można będzie instalować kotły gazowe, ale na własny koszt i tylko w istniejących budynkach.

Czym zastąpić ogrzewanie gazowe? Alternatywy, które się opłacają

Pompy ciepła - bardzo wydajne i ekologiczne źródło ciepła. Świetnie sprawdzają się w połączeniu z fotowoltaiką. Bez fotowoltaiki koszty ogrzewania będą wciąż wysokie. Choć koszt zakupu i montażu pompy i fotowoltaiki jest wysoki, szybko się zwraca. Można uzyskać dofinansowanie – np. w ramach programów rządowych.

Ogrzewanie elektryczne - proste w montażu i bezobsługowe. Najlepiej działa w domach z własną fotowoltaiką – inaczej koszty mogą być wysokie.

- proste w montażu i bezobsługowe. Najlepiej działa w domach z własną fotowoltaiką – inaczej koszty mogą być wysokie. Kotły na biomasę (np. pellet) - tania i odnawialna alternatywa. Charakteryzują się wysoką efektywnością i niską emisją zanieczyszczeń. Nowoczesne kotły są zautomatyzowane i wygodne w obsłudze.

Jak przygotować się na zakaz ogrzewania gazem?

Przede wszystkim nie czekać do ostatniej chwili . Im bliżej ostatecznego terminu, tym większe kolejki do instalatorów. Również ceny mogą wzrosnąć, a czas oczekiwania na montaż znacznie się wydłuży .

. Im bliżej ostatecznego terminu, tym większe kolejki do instalatorów. Również . Zaplanować budżet i sprawdzić dostępne dofinansowania. Skorzystać z programów tj. Czyste Powietrze czy Moje Ciepło.

Zacząć od małych kroków - nawet częściowa termomodernizacja (np. wymiana okien, ocieplenie) może poprawić efektywność cieplną i obniżyć rachunki.

Choć rezygnacja z ogrzewania gazowego budzi obawy, to nie dzieje się to z dnia na dzień. UE daje czas na przygotowanie się do zmian, a dostępne alternatywy – takie jak pompy ciepła czy biomasa – mogą być nie tylko bardziej ekologiczne, ale i bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie.

Czy muszę już teraz wymieniać piec gazowy?

Nie – zakaz dotyczy na razie tylko nowych budynków.

Czy będą jeszcze dopłaty do kotłów gazowych?

Nie – od 2025 roku państwa członkowskie UE nie będą mogły ich finansować.

Czy pompa ciepła naprawdę się opłaca?

Tak – szczególnie przy połączeniu z fotowoltaiką i dofinansowaniem.

Czy ogrzewanie elektryczne to dobry pomysł?

Tak, jeśli masz własne źródło prądu – np. panele fotowoltaiczne.