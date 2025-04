Walka niżu i wyżu nad Polską. Najnowsza prognoza pogody na kwiecień

Polska pozostaje pod wpływem zróżnicowanych warunków atmosferycznych. Jak podaje IMGW, nad przeważającą częścią Europy dominuje rozległy układ wysokiego ciśnienia, którego centra znajdują się nad Morzem Północnym i Alpami. Tymczasem niże atmosferyczne oddziałują głównie na północne krańce Skandynawii oraz rejony Europy Wschodniej i Turcji.

Nasza część kontynentu znajduje się pomiędzy tymi dwoma strefami – pomiędzy niżem z centrum nad zachodnią Rosją a wyżem znad zachodniej Europy. Z północy wciąż napływa do nas chłodne powietrze arktyczne, które przynosi obniżenie temperatury, szczególnie we wschodniej i centralnej części kraju. Nieco łagodniejsze warunki panują jedynie na zachodzie, gdzie zaznacza się wpływ nieco cieplejszego.

Pierwszy upał nadejdzie szybko. Nawet 30 stopni na termometrach

Do soboty (12.04) wciąż możliwe będą nocne i poranne przymrozki, a w ciągu dnia termometry wskażą przeważnie od 5 do 10 stopni Celsjusza. Wyjątkiem będzie zachodnia część kraju, gdzie temperatura może sięgnąć nawet 15 stopni.

Prawdziwa zmiana nadejdzie w niedzielę (13.04), kiedy to temperatura w większości regionów skoczy do około 20 stopni, a niebo zacznie się przejaśniać. W przyszłym ten trend będzie się utrzymywał. Już do połowy tygodnia słupki rtęci mogą sięgnąć 25 stopni – a to jeszcze nie koniec wzrostu temperatur.

Najprawdopodobniej najcieplejszym okresem będzie druga połowa przyszłego tygodnia, a dokładnie czwartek i piątek (17.04–18.04). Temperatury mogą wtedy sięgnąć 27–28 stopni Celsjusza w cieniu. Niewykluczone jednak, że lokalnie – ze względu na specyfikę ukształtowania terenu oraz szczególne warunki atmosferyczne – termometry pokażą nawet 30 stopni - wskazują eksperci z portalu twojapogoda.pl.To będzie pierwszy w tym roku tak wyraźny powiew letniego ciepła.

Rekordowy upał w dziejach? Kwiecień 2025 może zapisać się w historii

Jeśli te prognozy się potwierdzą, możemy być świadkami najwcześniejszego upału w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. Obecny rekord wynosi 30,7 stopni i został odnotowany 22 kwietnia 1968 roku w Sulęcinie (województwie lubuskie).