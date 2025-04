Kiedy wypada Wielkanoc 2025?

Święta Wielkanocne w 2025 roku wypadają w dniach 20-21 kwietnia. To stosunkowo późny termin, co teoretycznie zwiększa szanse na cieplejszą aurę.

Reklama

Zmiana w prognozach długoterminowych

Jeszcze niedawno prognozy długoterminowe z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) wskazywały, że tegoroczny kwiecień będzie generalnie chłodny. Najnowsze wyliczenia prezentują jednak zupełnie inny scenariusz – szczególnie w okresie świątecznym.

Nadchodzące ochłodzenie i stopniowe ocieplenie

Po nagłym i gwałtownym ochłodzeniu, które dotrze do Polski już w ten weekend (5-6 kwietnia) i utrzyma się przez kilka dni, druga dekada kwietnia przyniesie stopniowy wzrost temperatury. To początek pozytywnych zmian w aurze.

Szczyt ocieplenia przed Wielkanocą 2025

Według obecnych prognoz szczyt ocieplenia przypadnie na tydzień poprzedzający Wielkanoc. W tym okresie słupki rtęci w wielu miejscach Polski mogą przekroczyć 20 stopni Celsjusza, a lokalnie osiągnąć nawet około 25 stopni Celsjusza.

Temperatura w okresie świątecznym

Reklama

Tuż przed świętami średnie temperatury mają być o około 1-2 stopni Celsjusza wyższe niż wynika z wieloletniej normy dla tego okresu. Obecne prognozy wskazują, że Wielki Tydzień może okazać się najcieplejszym okresem tegorocznego kwietnia.

Prognozy wysokich temperatur potwierdzają również amerykańskie modele CFS. Według nich, okres od 17 do 24 kwietnia będzie o około 2-3 stopni Celsjusza cieplejszy od normy. W takiej sytuacji zarówno dni poprzedzające święta, jak i sama Wielkanoc powinny przynieść temperatury dochodzące do około 20 stopni Celsjusza.

Co z opadami podczas Wielkanocy 2025?

W kwestii opadów prognozy nie są jeszcze jednoznaczne. Prognozy europejskie przewidują dość wilgotny okres, co oznacza możliwą wędrówkę frontów atmosferycznych, z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Prognozy amerykańskie z kolei zakładają znacznie mniej opadów w tym okresie. Niezależnie od tego, która wersja prognozy się sprawdzi, z pewnością nie zabraknie słonecznych chwil. Ewentualne opady będą miały raczej przelotny charakter.

Warto jednak pamiętać, że choć do Wielkanocy pozostało jeszcze kilka tygodni i prognozy mogą ulec korektom, na ten moment scenariusz zimnej i śnieżnej Wielkanocy wydaje się najmniej prawdopodobny. Wszystko wskazuje na to, że święta 2025 roku upłyną pod znakiem prawdziwie wiosennej aury, co z pewnością ucieszy wielu Polaków planujących aktywności na zewnątrz.

Czy podczas Wielkanocy 2025 spadnie śnieg?

Według najnowszych prognoz, opady śniegu podczas tegorocznej Wielkanocy są bardzo mało prawdopodobne. Temperatura ma być znacznie wyższa od przeciętnej dla tego okresu, wykluczając możliwość wystąpienia opadów śniegu.

Jaka pogoda będzie w Wielką Sobotę 2025?

Wielka Sobota (19 kwietnia 2025) zapowiada się ciepło, z temperaturami dochodzącymi do około 20 stopni Celsjusza. Istnieje niewielkie ryzyko przelotnych opadów deszczu, ale większość dnia powinna być słoneczna.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"