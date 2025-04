Czy w Wielką Sobotę można jeść mięso? Czy w Wielką Sobotę obowiązuje post? Kiedy kończy się post?

Nie, w Wielką Sobotę nie obowiązuje post i można jeść mięso. W ten dzień dopuszczalne jest spożywanie pokarmów mięsnych. Post obowiązuje szczególnie w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę już nie. Niektórzy jednak przyjmują, że produkty mięsne można spożywać już po tzw. święconce. Zgodnie z postanowieniami II Polskiego Synodu Plenarnego, w sprawie spożywania mięsa w Wielką Sobotę, jeśli ktoś ma ochotę, może zjeść mięso w ten dzień i nie będzie to grzechem.

Reklama

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę 2025

W Wielką Sobotę święcimy pokarmy w kościołach. Odbywa się to często kilka razy w ciągu dnia. Wierni przynoszą pokarmy w małych koszyczkach wielkanocnych. Wieczorem w Wielką Sobotę z kolei odbywają się uroczyste obchody Wigilii Paschalnej. Cała liturgia składa się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej oraz Liturgii Eucharystycznej.

Co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym?

Reklama

W koszyczku wielkanocnym powinny się znaleźć: jajka, chleb, mięso (głównie wędliny), sól, baranek, chrzan. Co symbolizują te pokarmy? Jajka są symbolem życia i odrodzenia, chleb oznacza ciało Chrystusa, mięso/wędliny symbolizują dostatek i dobrobyt, sól ma chronić przed chorobami, baranek z masła lub ciasta to symbol zwycięstwa nad śmiercią, łagodności i niewinności, a chrzan to symbol witalności, siły i męki Chrystusa.

Wielkanoc 2025 - kiedy?

Wielkanoc w 2025 roku przypada w niedzielę, 20 kwietnia, a poprzedzają ją jeszcze inne dni, które są częścią tzw. Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

Kiedy przed Wielkanocą obowiązuje post?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego to w Wielki Piątek obowiązuje ścisły post. Jest to dzień, kiedy katolicy powinni powstrzymać się od spożywania mięsa, a także zachować umiar w jedzeniu. Jest to tzw. post jakościowy i ilościowy. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy wiernych od 14. roku życia, natomiast post ścisły – od 18. do 60. roku życia. Są jednak wyjątki, takie jak osoby chore, kobiety w ciąży czy osoby, które nie mają możliwości wyboru posiłków. Warto dodać, że w Kościele katolickim ścisły post obowiązuje jedynie przez dwa dni w roku. Pierwszy to Środa Popielcowa, otwierająca okres Wielkiego Postu, a drugi to właśnie Wielki Piątek.