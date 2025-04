Jak przypomina portal Wirtualne Media w październiku 2024 roku doszło do istotnych zmian w zarządach spółek należących do Grupy Polsat. Tobias Solorz, syn Zygmunta Solorza, został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, a wcześniej - razem z Piotrem Żakiem - stracił miejsca w radzie nadzorczej Polkomtelu.

Zygmunt Solorz: dzieci mnie oszukały

13 sierpnia Zygmunt Solorz oskarżył swoich synów i córkę o podstęp, a później odrzucił budowany od lat rodzinny plan rodzinnej sukcesji w Grupie Polsat. 10 grudnia media obiegła informacja, że sąd w Liechtensteinie wprowadził kuratora do kluczowych fundacji kontrolujących rodzinny majątek Solorza.

"To, co dzieci mi przedstawiały jako niegroźne i akceptowalne, jest tak naprawdę wielką zmianą, która pozbawiała mnie podstawowych praw. Tym razem moje dzieci wprost mnie oszukały" - powiedział w rozmowie z "Forbes".

Dzieci miliardera podkreślają, że ich działania nie są skierowane przeciwko ojcu. Piotr Żak, prezes Polsatu, w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl ujawnia, że osoby rzekomo reprezentujące Zygmunta Solorza działają na jego niekorzyść. Piotr Żak zaznacza, że jego ojciec jest krzywdzony przez ludzi, którzy próbują wykorzystać obecną sytuację.

Wiesz, ile było prób odwołania mnie ze stanowiska? Przynajmniej 30. (...) Niedługo zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat, na którym nie pojawi się mój tata, a zamiast niego będą "jacyś" ludzie powołujący się na "jakieś" pełnomocnictwa, którzy podejmą próby oceniania, czy się nadaję na to stanowisko i finalnie kolejna próba odwołania. Te działania są nieetyczne, a czasami nielegalne. (...) Mam charakter po ojcu i nie odpuszczam, szczególnie gdy widzę, że dzieje się coś złego. Mój tata jest krzywdzony i nie zostawię go z ludźmi, którzy go otoczyli i nie mają na uwadze jego najlepszego interesu, tylko sami chcą na tej sytuacji skorzystać. Będę tutaj tak długo, jak się da, żeby utrzymać to, co stworzył i dbać o jego wizję - powiedział 33-letni Piotr Żak portalowi Wirtualne Media.

Piotr Żak nie ma kontaktu z ojcem, Zygmuntem Solorzem

"Zachowanie otoczenia mojego ojca jest desperackie i destruktywne. (...) Ja nie mam żadnego konfliktu z moim tatą. (...) Jestem pewien, że gdybym mógł z nim usiąść sam w pokoju na godzinę, to byśmy to wszystko wyjaśnili i rozwiązali. (...) Ostatni raz sam na sam na żywo rozmawialiśmy w sierpniu zeszłego roku. W naszej ocenie otoczenie ojca odcięło go od możliwości kontaktów. Nie dopuszczają do spotkań czy rozmów z nim one-to-one. Nikogo. Dzieci, wieloletnich współpracowników - powiedział Piotr Żak w wywiadzie.

Kim jest Piotr Żak?

Najmłodszy syn milionera, Piotr Żak, w 2016 roku objął stanowisko w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat i oficjalnie rozpoczął swoją zawodową ścieżkę w Polsacie. W ostatnich latach dołączył do kolejnych rad nadzorczych m.in. Grupy Interia.pl. Sp. z o.o. Od ponad 10 lat prowadzi również samodzielną działalność biznesowa, specjalizującą się w m.in. budowaniu oraz wspieraniu start-upów. W 2024 roku syn Solorza został mianowany na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polsat.