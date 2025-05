Deszcz, burze i napływ arktycznego powietrza do Polski. Prognoza pogody na wtorek, 13 maja 2025

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek 13 maja pogoda w Polsce będzie kształtowana przez klin wyżu z centrami nad Morzami Barentsa i Bałtyckim, podczas gdy pozostała część Europy znajdzie się pod wpływem niżów. Oznacza to napływ arktycznej masy powietrza do kraju.

Czy będzie padało we wtorek, 13 maja 2025 roku? Prognoza pogody

W ciągu dnia na zachodzie Polski przeważać będzie słoneczna pogoda. W pozostałych regionach spodziewane jest umiarkowane lub duże zachmurzenie. Możliwe są przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie, a na południowym wschodzie niewykluczone są burze. Należy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie we wschodniej części kraju. Lokalnie możliwe są również burze.

Prognoza pogody na wtorek, 13 maja 2025. Jaka temperatura?

Termometry wskażą od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i miejscami na południu, do 18 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej będzie w obszarach podgórskich i nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza do 13 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Czy we wtorek, 13 maja 2025 roku będzie wiało?

We wtorek, 13 maja 2025 roku, wiatr będzie wiał z kierunków północnych, będzie słaby do umiarkowanego.