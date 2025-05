Gra operacyjna i przecieki z mojej teczki niepokoją w temacie stanu polskiej demokracji - ocenił Karol Nawrocki, mówiąc podczas poniedziałkowej debaty o sprawie gdańskiej kawalerki. "Ja powiem wprost: Karol Nawrocki jest kłamcą" - odpowiedział Szymon Hołownia.

Spór o gdańskie mieszkanie w centrum debaty

Trwa ostatnia debata kandydatów przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, organizowana przez TVP, TVN i Polsat.

"Dlaczego ukrywa pan przekręty, które pan zrobił, żeby +wbić zęby+ w mieszkanie człowieka, który nie ma teraz ani mieszkania, ani pana opieki?" - spytał kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

Pozew wisi w powietrzu. „Proszę być ostrożny, panie marszałku”

"Proszę być ostrożny, panie marszałku, po tym, co pan mówi, żeby pan się nie spodziewał pozwu" - odparł Nawrocki. Mówiąc o sprawie gdańskiej kawalerki, oświadczył, że "pomógł człowiekowi". "Kupiłem od niego mieszkanie i przekazałem je ostatecznie na cele charytatywne. Gra operacyjna, która mnie dotknęła i przecieki z mojej teczki, która jest w służbach specjalnych, niepokoi w temacie stanu polskiej demokracji" - dodał.

Hołownia zauważył, że to już kolejna wersja wydarzeń, jaką przytacza Nawrocki. "Ja powiem wprost: Karol Nawrocki jest kłamcą. Skłamał w akcie notarialnym, że zapłacił 120 tysięcy za wykup nieswojego mieszkania. Skorzystał ze zniżki, która jemu nie przynależała po to, żeby haniebnie wyprowadzić majątek komunalny do prywatnego. Proszę mnie teraz pozwać, panie Karolu, jeśli to nieprawda" - powiedział. (PAP)

