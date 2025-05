Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski wskazywał podczas debaty, że "najważniejsza w polityce jest uczciwość". Polityk powinien iść załatwiać sprawy ludzi, a nie swoje sprawy - zaznaczył.

Trzaskowski wskazał fundamentalną sprawę dla Polski

Ostatnie dni pokazały, że przynajmniej jeden z kandydatów powinien się zastanowić, czy ma moralne prawo do tego, żeby starać się o najwyższy urząd w Rzeczpospolitej - ocenił Trzaskowski.

Jako "absolutnie fundamentalną sprawę” do załatwienia dla nowego prezydenta Trzaskowski wskazał: bezpieczeństwo Polski i wydawanie 5 proc. PKB na obronność.

Są też sprawy, które wetował prezydent (Andrzej) Duda, takie, jak choćby: język śląski, pigułka (dzień) po czy sprawa dla nas bardzo istotna, a mianowicie taka, żeby kobiety decydowały o swoim życiu i zdrowiu. Jeżeli te ustawy trafią do mnie jeszcze raz, to je podpiszę. Jeżeli nie, to złożę swoje własne propozycje w tym zakresie - mówił.

Trzaskowski o prawie antyaborcyjnym

Trzeba natychmiast zmienić prawo antyaborcyjne i zapewnić kobietom bezpieczeństwo - powiedział podczas debaty prezydenckiej kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Kandydatów spytano w poniedziałek m.in. to, co zrobić, by uniknąć katastrofy demograficznej w Polsce.

Trzaskowski podkreślił, że kobiety muszą się czuć bezpiecznie. Jeżeli nie będą decydować o swoim życiu i zdrowiu, to nie będą się czuły bezpiecznie. Ja sam w swojej rodzinie miałem dokładnie taki przypadek i być może nie miałbym drugiego dziecka, gdyby obowiązywało to średniowieczne prawo antyaborcyjne. Trzeba je po natychmiast zmienić - zaznaczył. Dodał, że kobiety będą chętniej rodzić dzieci, jeśli zapewni się rodzicom dostęp do darmowych żłobków, przedszkoli i szkół oraz mieszkań dla młodych.