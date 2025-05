BBC przytacza historię Switłany, 31-letniej Ukrainki mieszkającej w Polsce. Kobieta zauważyła, że jej córka zaczęła doświadczać wrogości ze strony rówieśników w szkole.

– Przyszła do domu i powiedziała: 'Chłopak powiedział do mnie dzisiaj: Wracaj do Ukrainy' – relacjonuje Switłana w rozmowie z BBC.

"Strach tutaj żyć". BBC pisze o ukraińskich uchodźcach w Polsce

Switłana, która – jak podkreśla BBC – nie podaje prawdziwego imienia z obawy o bezpieczeństwo, przekazała dziennikarzom korespondencję ze szkołą, w których skarży się na incydenty. Mówi również o rosnącej niechęci, z którą spotyka się w pracy.

– Moi znajomi myślą o powrocie na Ukrainę. Polacy nas nie chcą. Stach tutaj teraz żyć – cytuje kobietę portal.

BBC: Polska solidarność słabnie. Rośnie fala niechęci i wrogości

BBC przypomina, że w Polsce przebywa obecnie co najmniej 2,5 miliona Ukraińców, co stanowi około 7 proc. populacji kraju. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w 2022 roku Polacy masowo okazywali solidarność i pomoc.

– Codziennie ktoś dzwonił i pytał: ‘Jak możemy pomóc?’ – wspomina Natalia Panchenko z warszawskiej Fundacji "Stand with Ukraine".

Obecnie – według BBC – część społeczeństwa wykazuje coraz większą niechęć. Fundacja Panchenko zaobserwowała wzrost antyukraińskich komentarzy w sieci.

– Potem zaczęło to przenikać do rzeczywistości. Coraz więcej osób jest atakowanych w sklepach czy hotelach tylko dlatego, że mówią z ukraińskim akcentem – mówi aktywistka cytowana przez BBC.

Portal powołuje się na dane CBOS z marca 2025 roku, z których wynika, że tylko 50 proc. Polaków popiera obecnie przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Dwa lata wcześniej wskaźnik ten wynosił 81 proc.

Ukraina tematem kampanii prezydenckiej. Kandydaci zaostrzają przekaz

BBC zauważa, że kwestia Ukrainy stała się jednym z głównych tematów kampanii prezydenckiej. "Kandydat prawicy Karol Nawrocki opowiada się przeciwko członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO, a także przeciw dalszemu finansowaniu uchodźców. Z kolei lider sondaży Rafał Trzaskowski zapowiedział ograniczenie świadczeń socjalnych dla Ukraińców" - pisze portal.

– Reaguje na zmianę nastrojów społecznych. Początkowy entuzjazm wygasa, a niechęć rośnie – komentuje dla BBC politolog Marcin Zaborowski.

Ekspert dla BBC: Fałszywe narracje trafiają do polskiego internetu

Za nasileniem antyukraińskich nastrojów w Polsce – jak zaznacza BBC – stoją również działania dezinformacyjne.

– Główne narracje to oskarżenia, że Ukraińcy kradną pieniądze z budżetu, że są niebezpieczni, nie szanują Polaków, chcą kraść i zabijać. Te przekazy są tłumaczone przez Google Translate i masowo zalewają polski internet – mówi Michał Marek, ekspert ds. dezinformacji.