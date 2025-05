Niemcy chcieli odesłać nielegalnych migrantów. Polska nie zgodziła się

Do incydentu doszło o godz. 5.45 w poniedziałek w Guben w Brandenburgii. Według raportu policji federalnej, funkcjonariusze zatrzymali dwóch Afgańczyków w wieku 20 i 23 lat przy granicy z Polską "w bezpośrednim sąsiedztwie mostu kolejowego", który przecina Nysę .

Reklama

Obaj mężczyźni nie mieli przy sobie ważnych dokumentów pobytowych i powiedzieli, że właśnie przeszli przez most. Wkrótce potem powiedzieli policjantom, że chcą ubiegać się o azyl w Niemczech.

Od zeszłego tygodnia rząd RFN zdecydował, że policja federalna może zawracać na przejściach granicznych również osoby ubiegające się o azyl, które podróżują z innego kraju UE lub Szwajcarii, ponieważ kraje te są uważane za bezpieczne.

W związku z tym policja federalna chciała odesłać dwóch Afgańczyków z powrotem do Polski. Nie udało im się to. Polska Straż Graniczna odmówiła. Funkcjonariusze odesłali zatem Afgańczyków do ośrodka dla migrantów w Eisenhuettenstadt – relacjonuje "Spiegel".

Oburzenie w Niemczech po incydencie na granicy z Polską. "Oczywisty spór"

Decyzja nie tylko bardzo zaskoczyła Niemców, ale też wywołała ogromne oburzenie. Telewizja Welt TV komentuje, że "mamy do czynienia z oczywistym sporem między Niemcami a sąsiednim krajem UE". Alexander Throm z CDU stwierdził w rozmowie ze stacją, że odmowa przyjęcia dwóch Afgańczyków to "jednorazowy przypadek", który nie powinien być wyolbrzymiany.

– Ogólnie można usłyszeć od funkcjonariuszy na granicach, że nowy reżim graniczny – z kontrolami, ale także z zawracaniem (migrantów – przyp. red.) – funkcjonuje bez zakłóceń – powiedział.

Reklama

Jednocześnie Throm podważył zasadność powoływania się przez Polskę na procedurę dublińską. –System dubliński nie funkcjonuje i nie jest stosowany przez wiele europejskich krajów, szczególnie jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z powrotem – dodał.

Według portalu "Der Westen", minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt natrafił na "ścianę" po stronie polskiej. Portal podkreśla, że opór ze strony Warszawy wobec niemieckiego podejścia do migracji był sygnalizowany od dawna, a teraz przybrał realną formę.