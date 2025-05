Deszcz, burze z gradem i bardzo silny wiatr. Prognoza pogody na sobotę 17 maja 2025

W sobotę pogoda w Polsce wciąż będzie kształtowana przez niż Lorenz, którego centrum znajdzie się nad północno-wschodnią częścią kraju. Takie zimne masy powietrza sprzyjają powstawaniu lokalnych, zróżnicowanych zjawisk – od silnych opadów i ulew po przejaśnienia – co przypomina raczej marcowe warunki, a więc jest anomalią temperaturową i pogodową opóźnioną o około dwa miesiące.

Prognoza pogody na sobotę, 17 maja 2025. Czy będzie wiało?

W sobotę, 17 maja 2025, wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, momentami porywisty. Na zachodzie Polski oraz w trakcie burz porywy mogą osiągnąć do 55 km/h. Szczególnie silny wiatr tego dnia, początkowo do 120 km/h, przewidywany jest w górach, zwłaszcza w Sudetach, jednak z upływem dnia jego prędkość ma słabnąć do około 90 km/h. Kierunek wiatru będzie zmienny, od północno-zachodniego po południowo-wschodni.

Pogoda na sobotę, 17 maja 2025. Czy będzie padało?

W ciągu dnia spodziewane jest przeważnie duże zachmurzenie, choć pojawią się okresowe przejaśnienia i rozpogodzenia. W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe są burze, którym towarzyszyć może krupa śnieżna. W wyższych partiach Karpat i Sudetów prognozowane są opady śniegu, które mogą zwiększyć pokrywę śnieżną o 5 do 8 centymetrów.

Jaka temperatura w sobotę, 17 maja 2025? Prognoza pogody

W sobotę, 17 maja 2025, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Podhalu i nad Zatoką Gdańską, około 12 stopni Celsjusza w centrum kraju, do 16 stopni Celsjusza na zachodzie.

Prognoza pogody z 17 maja na 18 maja 2025. Jak będzie noc z soboty na niedzielę?

Noc z soboty, 17 maja 2025, na niedzielę, 18 maja 2025, przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich możliwy jest deszcz ze śniegiem. W górach natomiast w dalszym ciągu padać będzie śnieg, a w Karpatach pokrywa może wzrosnąć o kolejne 5 cm. Temperatura minimalna w nocy spadnie do 1 stopnia Celsjusza na Podhalu, gdzie przy gruncie możliwe są przymrozki do -2 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry wskażą około 5 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie nad Zalewem Szczecińskim, około 8 stopni Celsjusza. Wiatr nocą będzie przeważnie słaby do umiarkowanego, okresami porywisty, początkowo z kierunków północnych, stopniowo skręcający na południowo-zachodni. W Sudetach wciąż możliwe są porywy wiatru do 80 km/h.