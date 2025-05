Dwie kadencje Andrzeja Dudy

Andrzej Duda został wybrany na prezydenta RP 24 maja 2015 r. Była to druga tura wyborów. Pokonał wtedy Bronisława Komorowskiego, który ubiegał się o reelekcję. Andrzej Duda uzyskał 51,55 proc. głosów ważnych - 8 630 627 głosów. Po raz drugi wybrano go w 2020 r. 28 czerwca 2020 r. odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której Andrzej Duda uzyskał 8 450 513 głosów, co stanowiło 43,50 proc. głosów ważnych. Do drugiej tury wszedł z Rafałem Trzaskowskim. Druga tura odbyła się 12 lipca 2020 r., Andrzej Duda uzyskał poparcie 10 440 648, co stanowiło 51,03 proc. głosów ważnych.

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenta RP odbywają się co pięć lat. Marszałek Sejmu zarządza je na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Andrzej Duda został zaprzysiężony na prezydenta w sierpniu 2020 r., oznacza to, że jego kadencja skończy się w sierpniu 2025 r.

Ile emerytury prezydenckiej dostanie Andrzej Duda?

Po złożeniu urzędu Andrzej Duda otrzyma pokaźną emeryturę prezydencką. Nie będzie też musiał rezygnować z innych źródeł zarobkowania. Jak podaje "Rzeczpospolita", Andrzej Duda będzie mógł liczyć na dożywotnie świadczenie w wysokości około 18,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Dodatkowe wynagrodzenie dla Andrzeja Dudy

Co więcej, przez pierwsze trzy miesiące po zakończeniu urzędu prezydenta przysługiwać mu będzie będzie wynagrodzenie w wysokości zbliżonej do obecnej pensji - szacunkowo od 25 do 28 tys. zł brutto miesięcznie.

Emerytura Andrzeja Dudy może wzrosnąć

Kwota dożywotniej emerytury może wzrosnąć, jeżeli uwzględniony zostanie dodatek za wieloletnią pracę na stanowiskach państwowych.Jeśli o to chodzi, Andrzej Duda ma blisko 20-letni staż. Zaczynał w 2006 r. jako wiceminister w resorcie sprawiedliwości, potem pracował w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przez dwie kadencje był także posłem w polskim parlamencie i PE. W praktyce oznacza to, że ostateczna wysokość świadczenia może być jeszcze korzystniejsza dla obecnego prezydenta.

Prezydent może pracować i dostawać emeryturę

Andrzej Duda może z powodzeniem po ustąpieniu ze stanowiska prezydenta RP nadal pracować. I nie wpłynie to na zmniejszenie jego emerytury prezydenckiej. Co może robić Andrzej Duda? Jest z wykształcenia prawnikiem, ma doktorat, stoi więc przed nim otworem np. praca na uczelniach wyższych. Tak jak jego poprzednicy na stanowisku prezydenta RP, może też brać udział w międzynarodowych konferencjach, prelekcjach i panelach.