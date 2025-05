Zarząd Portów Syrii właśnie podpisał memorandum z DP World. Na jego mocy koncern ma zainwestować 800 mln dolarów w rozwój terminalu i usług logistycznych w porcie Tartus. Realizacja projektu ma uczynić miasto "kluczowym centrum handlu regionalnego i międzynarodowego". Ponadto rząd Syrii i firma z Emiratów zgodziły się wspólnie organizować specjalne strefy ekonomiczne, budować terminale oraz węzły tranzytowe w różnych regionach republiki.

Zerwana umowa z Rosją ws. portu w Tartus

Nowa umowa została podpisana po zerwaniu przez nowe władze Syrii współpracy z Rosją w zakresie wspólnego zarządzania portem w Tartus. W styczniu tego roku syryjska gazeta "Al Watan", powołując się na dyrektora celnego z Tartus Riada Joudiego, poinformowała, że Damaszek anulował umowę na zarządzanie portem przez 49 lat, zawartą w 2019 r. z Rosjanami.

Urzędnik dodał, że port praktycznie nie funkcjonował z powodu wadliwych przepisów, wysokich opłat portowych i problemów technicznych.

Rosja nadal kontroluje swoje bazy wojskowe w Syrii

Zaznaczmy jednak, że Damaszek wypowiedział umowę obejmującą jedynie cywilną część portu w Tartus. Wojskowa jest nadal we władaniu Moskwy. Zresztą póki co nie ma mowy o utracie kontroli przez Rosję nad jej bazami wojskowymi w Syrii. Zaraz po zerwaniu umowy w sprawie portu rzecznik Putina Dmitrij Pieskow mówił, że Kreml pozostaje w kontakcie z Damaszkiem "we wszystkich bieżących sprawach".