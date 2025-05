Justyna Steczkowska wystąpiła podczas finału Eurowizji 2025 z piosenką "Gaja". Nasza reprezentantka ostatecznie zajęła 14. miejsce. Od widzów otrzymała 139 punktów, o wiele mniej otrzymała od jury, bo tylko 17.

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska o decyzji jury

Fani Justyny Steczkowskiej, ale i widzowie Eurowizji 2025 nie kryli rozczarowania tą decyzją. Piosenkarka zabrała głos po finale, gdy przebywała na lotnisku w Bazylei. Rozmawiali z nią prowadzący "Dzień dobry TVN".

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska mówi o "politycznych interesach"

Nigdy nie unikniemy tego, że jakieś kraje lubią się ze sobą lub mają jakieś polityczne interesy. Nie unikniemy tego w tym konkursie, bo tak zawsze było - skomentowała swój wynik i całą sytuację Justyna Steczkowska.

Krzysztof Skórzyński zauważył nutę rozczarowania w głosie Steczkowskiej. Piosenkarka stwierdziła, że cała sytuacja po prostu ją wzruszyła. Dodała, że nie czuje żalu a występ był dla niej ciekawą przygodą.

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska o zajęciu 14. miejsca

Można tu zobaczyć dwie strony. Albo taką, że jestem na siódmym miejscu w rankingu publiczności i mając 52 lata, odważyłam się, pojechałam i spełniłam swoje marzenie. Albo zobaczyć, że jestem na 14. miejscu i to jest straszna porażka - powiedziała Justyna Steczkowska.

Zaznaczyła, że trudne chwile to zawsze motywacja do działania. Niech to będzie inspiracja, że nawet po porażce można wstać i nadal cieszyć się życiem - dodała.

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska już w Polsce

W niedzielę około południa Justyna Steczkowska wylądowała na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie w Warszawie. Piosenkarka podziękowała fanom za wsparcie. Nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych TVP.

Z całego serca dziękuję wam za to wspaniałe wsparcie. Od 14 lutego czuliśmy je absolutnie z każdym dniem [coraz] większe. (...) Jesteśmy wam z całego serca wdzięczni. Dziękuję za to, że mogłam spełnić swoje marzenie, dziękuję, że daliście mi tę szansę - mówi na nagraniu Justyna Steczkowska.