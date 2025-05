18 maja stacja TVN oraz produkcja "Hotelu Paradise" przekazały wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej. Ostatni wpis na Instagramie opublikowała tydzień przed ujawnieniem tragicznej informacji. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo poruszających słów od fanów, którzy nie mogą uwierzyć w jej nagłe odejście.

"Soniu, dziękujemy, że dałaś się nam poznać jako ciepła, czuła i szalenie oryginalna osoba. Wprowadziłaś do programu - i naszego życia - tyle uśmiechu, że aż trudno uwierzyć, że już Cię z nami nie ma - czytamy pod czarno-białym zdjęciem początkującej wokalistki" - napisali w mediach społecznościowych ludzie z produkcji programu "Hotel Paradise".

Kim była Sonia Szklanowska?

Gdy Sonia pojawiła się w drugiej edycji programu "Hotel Paradise", miała zaledwie 20 lat. Pochodząca z Bydgoszczy młoda kobieta szybko zdobyła sympatię widzów. Wspólnie z Łukaszem Karpińskim dotarła do finału. Po udziale w show Sonia Szklanowska poszła w kierunku muzyki. Nagrała piosenkę, otwierającą kolejny sezon "Hotelu Paradise". Teledysk do "Oto raj" nakręcono na Zanzibarze, gdzie realizowano trzecią edycję formatu.

"Depresja ma uśmiech"

Gwiazdę "Hotelu Paradis" pożegnał również Matt Palmer. Artysta opublikował wspólne zdjęcie z roześmianą Sonią, które podpisał: "Taką Cię zapamiętamy" oraz zasugerował, że kobieta cierpiała na depresję. "To już druga osoba, która odchodzi od nas. Produkcje z programów TV powinny dbać o swoich uczestników nie tylko w trakcie, ale również po programie! Depresja ma uśmiech, sam wiem, przez jaki ciężki okres przechodziłem, ale udało mi się wyjść z tego. Niektórym niestety nie. Nie można tego tak zostawić. Z tym trzeba coś zrobić. Mówić o tym! Niech takie osoby wiedzą, że jest więcej takich osób, nie są same, nie muszą kryć swoich emocji i myśli" - napisał na Instastories.

Kontakt dla tych, którzy potrzebują wsparcia

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.