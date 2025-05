Piotr Hubert Langfort miał 67 lat. Jakiś czas temu jego przyjaciółka z programu "Sanatorium miłości" Elżbieta Czabator poinformowała o tym, że mężczyzna zmaga się z chorobą nowotworową.

Piotr Hubert Langfort nie żyje. Mężczyzna zmagał się z rakiem

Z całą naszą grupą przyjaciół jesteśmy bardzo smutni i zmartwieni, ponieważ nasz przyjaciel Piotr Hubert Langfort bardzo ciężko zachorował - napisała wówczas na Instagramie.

Reklama

Elżbieta poprosiła swoich obserwatorów o wsparcie dla Piotra. Wyznała, że najbliżsi Piotra Huberta są zdesperowani i szukają wszelkich możliwych sposobów, by mu pomóc.

Piotr Hubert Langfort nie żyje. Co z pogrzebem?

Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Elżbieta Czabator zamieściła wpis, w którym poinformowała o śmierci Piotra Huberta Langforta. Napisała, że jej przyjaciel zmarł późno wieczorem, około godz. 23.45. Dodała, że niebawem zostaną podane do publicznej wiadomości szczegóły pogrzebu.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Nie żyje Piotr Hubert Langfort. TVP żegna uczestnika "Sanatorium miłości"

TVP również poinformowała o śmierci uczestnika "Sanatorium miłości". W zamieszczonym wpisie zwrócono uwagę, że był to niezwykle ciepły człowiek.

Trudno nam w to uwierzyć... Nie żyje Piotr Hubert Langfort, uczestnik IV edycji "Sanatorium miłości". Zawsze był pełen ciepła, spokoju, zadumy i klasy. Miał w sobie dużo dobra - to był po prostu ktoś, kogo chciało się mieć obok. Zaskakiwał nas też swoimi talentami - nie zapomnimy, jak pięknie śpiewał dla nas w "The Voice Senior" - czytamy we wpisie.