Powrót chłodu i spadku temperatur. Prognoza pogody na czwartek 29 maja 2025 roku

W czwartek, 29 maja, pogoda w Polsce będzie kształtowana przez wpływ niżów zlokalizowanych nad Morzem Norweskim, Bałtykiem i Rumunią, natomiast wschodnia Rosja i południowo-zachodnia Europa pozostaną w zasięgu wyżów. Niż znad Morza Północnego, przemieszczający się przez Danię nad południowy Bałtyk wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, wpłynie na pogodę w północno-zachodniej Polsce. Wschodnie regiony kraju znajdą się pod wpływem niżu znad Mołdawii i związanego z nim frontu, natomiast na południu odczuwalny będzie wpływ słabnącego wyżu znad Atlantyku. Do Polski napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Czy w czwartek, 29 maja 2025 roku, będzie padać? Prognoza pogody

W czwartek na zachodzie kraju przewidywane jest niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie, choć początkowo może być większe, co może przynieść miejscowe, lekkie opady deszczu. Pozostała część Polski będzie miała duże zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie spodziewane są burze, a opady deszczu mogą tam wynieść od dziesięciu do piętnastu milimetrów.

Prognoza pogody na czwartek, 29 maja 2025 roku. Jaka temperatura?

29 maja 2025 roku maksymalne temperatury w ciągu dnia będą oscylować od 14 do 16 stopni Celsjusza na północy, wschodzie i południowym wschodzie, do 19 stopni Celsjusza na zachodzie, a na Podhalu sięgną zaledwie 10 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w czwartek, 29 maja 2025 roku?

W czwartek wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, osiągający prędkość do pięćdziesięciu pięciu kilometrów na godzinę. Nad morzem może być dość silny, wiejąc z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć do sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. W Sudetach porywy wiatru mogą wynieść nawet siedemdziesiąt kilometrów na godzinę, a w Tatrach siedemdziesiąt pięć kilometrów na godzinę.

Jaka będzie pogoda w nocy z czwartku na piątek?

Początkowo w nocy z czwartku (29 maja) na piątek (30 maja) na zachodzie zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, ale stopniowo wzrośnie do dużego, co może przynieść opady deszczu. Minimalne temperatury w nocy wyniosą od 4 stopni Celsjusza na Podhalu i 5 stopni Celsjusza na wschodzie, przez około 7 stopni Celsjusza w centralnej części kraju, aż do 9 stopni Celsjusza na zachodzie i 11 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, zachodni, jednak na wschodzie mogą pojawić się porywy